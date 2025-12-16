Logo El Espectador
¿Es posible remontar tres goles en una final de Liga BetPlay? Esto dice la historia

Junior venció 3-0 a Tolima en la ida y parece que la suerte está echada. La verdad se conocerá este martes en Ibagué.

Daniel Bello
Daniel Bello
16 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Junior dominó a Tolima, de principio a fin, en la ida de la final del FPC.
Junior dominó a Tolima, de principio a fin, en la ida de la final del FPC.
Foto: Junior de Barranquilla, vía X

A la estrella de diciembre le quedan apenas 90 minutos para conocer su nuevo dueño. La ventaja es de Junior, que el pasado viernes pegó primero y lo hizo fuerte con un contundente 3-0 que dejó al Deportes Tolima al borde del nocaut.

Un inspirado José Enamorado abrió el marcador con un golazo, poco después Brayan Castrillón estiró la ventaja y, antes del descanso, Enamorado volvió a reportarse para firmar un doblete. Para muchos de los hinchas la sensación al salir del Metropolitano era que la tarea ya estaba cumplida.

Sin embargo, en el fútbol...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

