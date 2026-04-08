EN VIVO | Junior le gana 1-0 a Palmeiras: mire el gol de Teófilo en la Libertadores 2026

Junior vs. Palmeiras: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores 2026 Foto: Archivo Particular

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Fuera de casa pero de local, en Cartagena (por las obras del Metropolitano), Junior de Barranquilla recibe a Palmeiras en su estreno en la Copa Libertadores 2026. Duelo de altísimo voltaje para el cuadro tiburón contra uno de los mejores equipos del continente, vigente subcampeón de la competición.

Los barranquilleros han levantado el nivel en las últimas semanas, tras un arranque irregular, y esperan estar a la altura del duelo. Los brasileños son siempre candidatos a llevarse la corona y llegan con una de las figuras de la selección de Colombia en sus filas: Jhon Arias.

¿Cómo va el partido de Junior? Siga acá el minuto a minuto del partido

⏱️ MINUTO 14′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Palmeiras sintió el golpe y empezó a presionar a un Junior replegado. Silveira empieza a atajar balones.

Video: así fue el gol de Junior de Barranquilla, lo hizo Teo

⏱️ MINUTO 9′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUNIOR DE BARRANQUILLA. Lo hizo Teófilo Gutiérrez de penalti. Cobro a la derecha, certero. El arquero tomó viaje para el otro lado y el cuadro tiburón se va arriba en el marcador.

⏱️ MINUTO 7′ | ⚪🔴 JUNIOR 0-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Penalti para Junior. Tras chequeo del VAR, en una de las primeras acciones de juego, el cuerpo arbitral decreta penalti.

⏱️ MINUTO 0′ | ⚪🔴 JUNIOR 0-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

¡Empezó en Cartagena! Junior se mide contra Palmeiras en la primera fecha de la Copa Libertadores.

Los equipos saltan a la cancha. Todo está listo en Cartagena para un nuevo partido de Copa Libertadores.

Este será el XI inicial de Junior de Barranquilla

Así formará Palmeiras: Jhon Arias, titular

El partido, por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026, se jugará desde las 7:30 de la noche, en el Estadio Jaime Morón de Cartagena. Lo transmite ESPN y Disney+.

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