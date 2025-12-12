Junior vs. Tolima: una final inédita en la historia del Fútbol Profesional Colombiano

Carlos Bacca (izq.) en el partido entre Junior y Tolima.
Foto: Twitter: Junior FC
Deportes Tolima visita a Junior de Barranquilla en el que será el primer duelo de la gran final de la Liga BetPlay. El duelo, en el Metropolitano, será a las 8:00 p. m., una oportunidad histórica para dos técnicos que recientemente han sido cuestionados.
Por un lado, está Alfredo Arias. El uruguayo tiene una extensa carrera como técnico: desde 2011, se sienta en el banquillo. En Colombia, país en el que le ha sido esquiva la estrella, su primer club fue Deportivo Cali. Logró más del 55% del rendimiento durante la...
Por Daniel Montoya Ardila
Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación