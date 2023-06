Junior ya reemplazó a Sebastian Viera: su nuevo arquero se llama Santiago Mele

Así fue la presentación del uruguayo en Junior de Barranquilla. Foto: Twitter: Junior

Junior de Barranquilla anunció este miércoles una de sus contrataciones más importantes para el próximo semestre, el reemplazo de su icónico arquero Sebastián Viera.

Se trata de otro uruguayo, Santiago Mele, un golero que llega a Barranquilla tras una larga trayectoria por diferentes países del mundo.

Es, sin duda, un gran fichaje para el balompié local, pues, de hecho, Mele está en uno de los mejores momentos de su carrera y viene de ser convocado por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay.

El nuevo arquero de Junior de Barranquilla llega a préstamo desde Plaza Colonia, club uruguayo dueño de sus derechos, y tras su destacado paso por Unión de Santa Fe, en Argentina.

Además, el uruguayo también ha tapado en países como Turquía y España. Su llegada a Junior, de hecho, representará el séptimo club de su carrera.

En su presentación, el guardapalos explicó que no tiene intención de llegar a igualar lo que Viera hizo en Junior. Todo lo contrario, dijo que quiere hacer su propio camino. “Lo que logró Sebastián acá es inigualable. Él tiene una historia ganadora que no es fácil de replicar. Vengo a hacer mi camino. Quiero contribuir en lo que me toque para que a este club le pase lo mejor”.

📸 Nuestro guardameta Santiago Mele fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/nnncyrqSBg — Junior FC (@JuniorClubSA) June 28, 2023

Junior también anunció otros dos refuerzos

Fue un día movido en las oficinas de Junior de Barranquilla, pues, además de Mele, los tiburones también anunciaron la incorporación de un defensor central.

Se trata del argentino Emanuel Olivera, quien ya tiene experiencia en el fútbol colombiano gracias a su paso por Atlético Nacional.

El central viene de jugar en Banfield de Argentina y también ha tenido paso por equipos como Velez, Almirante Brown, Boca Unidos y Colón de Santa Fe.

“Me motivó el club, el plantel que hay y el gran cuerpo técnico que tiene Junior. La gente me ha mostrado mucho cariño. Tengo ganas de conseguir cosas importantes”, explicó el defensor en su presentación.

🇦🇷⚔️ GARRA, ENTREGA Y PASIÓN ¡EMANUEL OLIVERA ES TIBURÓN! 🦈 pic.twitter.com/yiO1Xj07JD — Junior FC (@JuniorClubSA) June 28, 2023

Finalmente, tras los anuncios de Mele y Olivera, Junior de Barranquilla también confirmó el fichaje del argentino Gonzalo Lecina, quien llega desde Bucaramanga.

