Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Júnior
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La claves de la estrella 11 del Junior en la Liga BetPlay

El tiburón no ganó la final por un chispazo aislado, sino porque supo leer los distintos retos que tuvo a lo largo del semestre y porque demostró jerarquía en las etapas más críticas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
17 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Los jugadores del Junior de Barranquilla celebran su undécima estrella en la Liga BetPlay.
Los jugadores del Junior de Barranquilla celebran su undécima estrella en la Liga BetPlay.
Foto: EFE - Agencia Unido360

Junior de Barranquilla cerró una final sin fisuras ante Deportes Tolima y celebró su undécima estrella con una superioridad poco común en un torneo cuyas definiciones suelen tener cierres más dramáticos, en las que lo más común es que la series se decanten en los penaltis o por un único gol.

Fue un semestre que, para los dirigidos por Alfredo Arias, arrancó muy bien, con el equipo liderando la tabla en el todos contra todos, pero que luego de un bache generó dudas en su hinchada. Esas mismas dudas se disiparon con los cuadrangulares, donde...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Junior

Tolima

Liga BetPlay

Javier Báez

Lucas Monzón

Deportes Tolima

Cómo va el partido de Junior

Alineaciones de Deportes Tolima contra Junior

Gol de Junior hoy

Roja directa Tolima vs Junior

Alfredo Arias

Teófilo Gutiérrez

Futbol libre Junior vs Tolima

Junior Tolima

Junior vs

Junior vs Tolima

Partido Junior

Junior hoy

Partido Junior Tolima

Partido de Junior

#PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.