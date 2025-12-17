La claves de la estrella 11 del Junior en la Liga BetPlay

Los jugadores del Junior de Barranquilla celebran su undécima estrella en la Liga BetPlay. Foto: EFE - Agencia Unido360

Junior de Barranquilla cerró una final sin fisuras ante Deportes Tolima y celebró su undécima estrella con una superioridad poco común en un torneo cuyas definiciones suelen tener cierres más dramáticos, en las que lo más común es que la series se decanten en los penaltis o por un único gol.

Fue un semestre que, para los dirigidos por Alfredo Arias, arrancó muy bien, con el equipo liderando la tabla en el todos contra todos, pero que luego de un bache generó dudas en su hinchada. Esas mismas dudas se disiparon con los cuadrangulares, donde...