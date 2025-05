Liga BetPlay: Junior y Tolima empataron en el arranque de los cuadrangulares

Junior Hernández, del Tolima, conduce el balón ante la marca de Jordan Barrera, volante del Junior. Foto: Deportes Tolima

Con el empate (1-1) entre Atlético Junior y Deportes Tolima en el Metropolitano de Barranquilla arrancaron este sábado los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2025. El resultado le supo a poco a los rojiblancos, quienes a pesar de su evidente poderío ofensivo, no contaron con precisión en los metros finales.

La primera anotación del partido llevó sobre el minuto 27, cuando Cristian Arrieta aprovechó un despeje de Javier Báez que se quedó corto y con borde interno definió para poner en ventaja al cuadro vinotinto. Fue la primera anotación del cartagenero con el onceno de Ibagué.

El del juego ofensivo era el Junior, que a pesar de no tener tanto la pelota y estar en desventaja, llegaban con más frecuencia al área de los pijaos. Sobre el cierre de la etapa inicial encontraron la igualdad luego de que Jhomier Guerrero, también lateral derecho, se sumara al ataque y definiera desde el borde del área.

En la segunda mitad la historia fue parecida, con un cuadro tiburón que proponía más y apostaba por finalizar las jugadas. Los tiburones registraron 15 remates en todo el partido, de los cuales apenas cinco tuvieron destino de puerta: el gol de Guerrero y cuatro atajadas de Cristopher Fiermarín, una de las figuras del pijao.

Los barranquilleros, con el paso de los minutos, jugaron con más desesperación, pues no querían arrancar su paso por los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor con un empate en condición de local. No obstante, a pesar de los intentos, el marcador no se movió más.

