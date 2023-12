Medellín vs. Junior: ¿qué dijo el VAR en las jugadas polémicas? Revelaron audios

La final de Junior y Medellín tuvo polémica. Foto: Agencia EFE

La final entre Medellín y Junior no se superará rápido. Fue una gran serie, de dos equipos con propuesta atractiva para los espectadores y que dieron dos muy buenos partidos de fútbol.

Y, como en toda buena definición futbolística, también hubo espacio para la polémica. Acciones delicadas en el juego que, definitivamente, pudieron haber cambiado el curso de los acontecimientos.

Si bien la ida fue un partido más parejo, en el segundo Medellín fue más dominante. Junior nunca se dio por vencido, pero el DIM tuvo muchas opciones para marcar. De hecho, además de los tantos que consiguió también hizo dos más. Sin embargo, estos fueron anulados por VAR.

¿Cuáles fueron las polémicas de la final?

En la vuelta de la final de la Liga BetPlay del segundo semestre hubo polémica arbitral. Y para los dos lados. Junior, por ejemplo, reclamó alguna tarjeta de más y también una jugada que pareció ser mano en el área.

✅ TAMPOCO HAY NADA: El #24 del DIM puntea el balón y este llega directamente hacia su compañero que viene corriendo. De hecho parece que ni siquiera le llega a dar en la mano o brazo sino que va directo al pecho. Correcta apreciación de Gallo #LigaBetPlay pic.twitter.com/3KbIbp6eDS — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 14, 2023

Sin embargo, el que más se sintió afectado por el arbitraje de Nicolás Gallo fue el local, el Independiente Deportivo Medellín.

Para empezar, apenas comenzando el juego, hubo una jugada polémica de Walmer Pacheco, que se deslizó en el área y casi toca la pelota con la mano. No obstante, no lo hizo y ahí no hubo nada que discutir.

Unos minutos después, Daniel Torres robó una pelota gracias a la presión alta y anotó un golazo. Sin embargo, el VAR anuló el gol por una mano del mediocampista, que había hecho el 2-0 y ponía la sere de cara para el DIM.

Esta jugada generó más polémica, pues para algunos la mano fue accidental, más allá de lo lejos que estaba del cuerpo. Los árbitros del encuentro definieron que la mano era suficiente para penalizar la jugada y, en consecuencia, se encendió la polémica.

✅ ES MANO: Dice el reglamento: Cometerá infracción el jugador que marque gol en la portería adversaria: inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental. Perfecto el VAR Fernando Acuña advirtiendo a Gallo #LigaBetPlay pic.twitter.com/w4bep5cNYh — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 14, 2023

Críticas exageradas contra los árbitros por el triunfo de Junior, pues incluso después, cuando Yairo Moreno anotó el 3-0, tras un claro fuera de lugar, varios hinchas se quejaron del favorecimiento de Gallo a los barranquilleros.

Abracitos, topecitos, boquilla, palabra viene, palabra va... Amarilla a ambos y juegueeeeee 🟨 pic.twitter.com/5gt5IIKlPz — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 14, 2023

¿Qué dijo el VAR del gol anulado a Daniel Torres en el Medellín vs. Junior?

Luego de la final, todavía con los ánimos caldeados, este jueves la Federación Colombiana de Fútbol publicó el audio del VAR en el que explican la decisión en el gol de Daniel Torres.

Según lo que se escucha en los audios, puede entenderse que Nicolás Gallo se acerca al VAR con la duda de si la pelota le pegó en la mano o no a Daniel Torres.

“Hay una posible mano en ataque. Esta es clara. Dame punto de contacto. Tengo una posible mano en ataque”, dice el encargado del VAR, Fernando Acuña.

Sin embargo, Gallo seguía indeciso, pues, según él, la pelota dio en el pecho de Daniel Torres y no en su mano. La teoría del juez central, no obstante, se descarta al instante cuando le muestran el plano correcto y así se decreta el libre indirecto y la anulación del gol.

Cabe recordar, sobre la regla, lo que dijo Andres Javier Grimaldos Galindo en el VAR Central, cuenta especializada y dedicada al análisis arbitral: “El reglamento es claro y taxativo en este tipo de jugadas. Un jugador nunca podrá anotar un gol inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o brazo, así sea de manera accidental. Esto aparece en la regla 12 del reglamento de la IFAB, titulado como ‘faltas y conducta incorrecta’. En este caso, Daniel Torres ganó la posesión del balón con un rebote en su brazo, y posteriormente anotó el gol, por lo que estuvo bien la intervención de Fernando Acuña (VAR) y la corrección de Nicolás Gallo”.

¿POR QUÉ ESTUVO BIEN ANULADO EL GOL DE DANIEL TORRES? 🤔



👉 Repasamos la única jugada "polémica" del partido de vuelta entre Medellín y Junior. ¿Qué dice el reglamento? ¿Estuvo bien el VAR en intervenir? ¿Qué tal estuvo Nicolás Gallo?https://t.co/T4D3woU5lB — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 14, 2023

