¿Miguel Ángel Borja a Júnior? Qué se sabe de su regreso a Barranquilla

Miguel Ángel Borja anotó un doblete en el partido contra Chile. Foto: Agencia AFP

Miguel Ángel Borja es uno de los jugadores más buscados en el actual mercado de fichajes del fútbol colombiano. Actualmente, el delantero es pretendido por los dos equipos con mayor cartera del país: Atlético Nacional y Júnior de Barranquilla.

Los atlanticenses, sobre todo, son los más interesados en negociar con Palmeiras, actuales dueños del pase del jugador, para que Borja vuelva a vestir los colores del cuadro tiburón.

La operación, no obstante, hasta el momento no ha sido sencilla. Los brasileños no estarían dispuestos a permitir la sálida del futbolista a menos que se negocie una transferencia del jugador.

En el pasado, Júnior ha contado con los servicios de Borja en calidad de prestamo e incluso, durante la última temporada, Borja también jugó cedido en el descendido Gremio.

Sin embargo, Palmeiras ya se habría cansado de esta situación y solo aceptaría la transferencia de Borja.

Actualmente, Júnior de Barranquilla estaría negociando el 50% de los derechos del futbolista, más o menos 3.5 millones de dólares, para dejarle la mitad del pase a los brasileños en una futura transferencia.

Esta semana, el propio Miguel Ángel Borja manifestó su deseo de regresar a Júnior y aseguró que espera que las negociaciones lleven a buen puerto.

Por ahora, la operación sigue adelante y el futuro del jugador todavía no está dicho. Los próximos días serán cruciales para definir cuál será el nuevo equipo de uno de los futbolistas más importantes para Reinaldo Rueda en la selección de Colombia.