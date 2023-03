“No somos los más malos”: Juan Fernando Quintero tras la derrota de Júnior

Juan Fernando Quintero llegó al Júnior de Barranquilla el pasado mes de febrero luego de concretar su contratación por parte del cuadro barranquillero al culminar sus compromisos con el Club Atlético River Plate de Argentina. Foto: Darling Jiménez Jiménez

Tras la derrota (1-2) ante Envigado, el equipo rojiblanco se encuentra último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor. Luego de los resultados presentados este domingo 12 de marzo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Juan Fernando Quintero habló a los medios afirmando que el equipo ‘no es un desastre’ y refiriéndose al desgaste sufrido por los jugadores tras los encuentros afrontados la semana pasada.

El volante antioqueño reconoció el buen juego de los naranjas y recalcó, como en ocasiones anteriores, que a Júnior le hace falta ‘meter la pelota’: “Creo que enfrentamos un buen equipo, unos jóvenes con ímpetu, con carácter. No somos los más malos, no somos un desastre como algunos piensan, son resultados, mientras estemos creando acciones, siempre va a decir lo mismo, hay equipos que no crean opciones, nosotros las creamos y tenemos poca eficacia” aseguró.

Quintero, como estrella y figura del equipo, expresó que en estos momentos el equipo se hace cargo de la mala racha por la que están pasando pero que también pide un poco de comprensión.”Hoy llego acá y doy la cara porque sabemos lo que nos estamos jugando, nos duele el resultado, nos duele el fútbol, pero bueno, eso hace parte del juego, a veces como que se les olvida que nosotros somos seres humanos, que debemos descansar. Seguramente nos tendremos que revisar cada uno y ver qué estamos haciendo que nos puede costar en el campo.”

El ex River Plate dejó en claro que la escuadra barranquillera resalta en muchos aspectos del juego a pesar de que no obtener los resultados deseados agregando que, de analizar el porcentaje de tenencia, el equipo ‘se encuentra arriba en muchos partidos’ e invita a la hinchada a analizar el contexto del rendimiento desde hace 5 o 6 fechas’.

Más declaraciones

Sobre el estado actual del equipo

El 10 rojiblanco relata que los resultados no han acompañado al club y que ‘son cosas que hacen parte del juego’. “Es indudable que los resultados no nos han acompañado. Hoy fueron seis hombres diferentes. Venimos de viaje de siete u ocho horas, que es atípico. Jugamos jueves, descansamos viernes y tuvimos el sábado nada más. Tengo que rescatar la valentía de mis compañeros. Vengo acá, llego acá, doy la cara porque sabemos lo que estamos jugando. Nos duele el resultado, pero esto hace parte del juego. A veces se les olvida que somos seres humanos y que tenemos que descansar”, declaró JuanFer en rueda de prensa.

Sobre su primer gol con Júnior de Barranquilla

El paisa de 30 años comentó entre risas que el gol de tiro libre que anotó frente a Envigado, siendo este su primer tanto con el equipo barranquillero, no cambió muchas cosas en medio de los resultados. “Mi gol no sirvió para nada. Nunca he tenido presión. Juego al fútbol desde niño, lo disfruto, es mi pasión y lo llevo a la realidad. Yo disfruto mi vida, disfruto el fútbol. A mí me gusta jugar a esto y desde niño lo tengo claro y así será hasta que me retire.” Afirmó.

Sobre su estancia en Júnior

Finalmente, Juan Fernando manifestó sentirse a gusto en su nuevo club y también estar dispuesto a asumir las situaciones que se presenten mientras se cumpla el plazo de tiempo por el que inicialmente fue contratado. “Me gusta el reto, estoy contento desde el primer día. Sé que me han sacado muchos memes, pero hace parte de la vida. No tengo presión de nada, mi familia y yo lo disfrutamos. Hasta el último día que esté acá voy a luchar hasta el final, voy a bancar a mis compañeros y a todos los que hacen parte de Júnior. Somos los únicos culpables. En junio ya veremos qué pasa con el futuro, pero voy a luchar hasta la última fecha. Cero presión, es fútbol. Tenemos una oportunidad la próxima semana y debemos sumar”, concluyó.

