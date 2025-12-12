Junior fue imposible para Tolima: las claves de su tremenda goleada en Barranquilla

José Enamorado, la figura de Junior de Barranquilla. Foto: Junior de Barranquilla, vía X

Junior dejó la final prácticamente encarrilada en el juego de ida con un 3-0 que no solo habla de contundencia, sino de una superioridad táctica clara en Barranquilla.

El equipo de Alfredo Arias entendió el contexto desde el primer minuto: presión alta, ritmo intenso y ataque directo a la espalda de una defensa de Tolima que nunca logró acomodarse. El gol tempranero de José Enamorado no solo abrió el marcador, también desordenó el plan del visitante y convirtió el Metropolitano en un escenario hostil, donde cada recuperación se transformó en...