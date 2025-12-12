Logo El Espectador
Junior fue imposible para Tolima: las claves de su tremenda goleada en Barranquilla

El cuadro tiburón dio un paso gigante en su intención de ganar la estrella de diciembre y goleó 3-0 a Tolima en la final de la Liga BetPlay.

Fernando Camilo Garzón
13 de diciembre de 2025 - 03:22 a. m.
José Enamorado, la figura de Junior de Barranquilla.
Foto: Junior de Barranquilla, vía X

Junior dejó la final prácticamente encarrilada en el juego de ida con un 3-0 que no solo habla de contundencia, sino de una superioridad táctica clara en Barranquilla.

El equipo de Alfredo Arias entendió el contexto desde el primer minuto: presión alta, ritmo intenso y ataque directo a la espalda de una defensa de Tolima que nunca logró acomodarse. El gol tempranero de José Enamorado no solo abrió el marcador, también desordenó el plan del visitante y convirtió el Metropolitano en un escenario hostil, donde cada recuperación se transformó en...

