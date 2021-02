Los tiburones fueron derrotados por primera vez en la nueva temporada de Liga Betplay y no pudieron aumentar su racha de tres victorias consecutivas. El resultado final fue 1-0, con gol de Pablo Sabbag.

La Equidad derrotó 1-0 a Júnior de Barranquilla por la cuarta fecha de la Liga Betplay Dimayor. Los aseguradores anotaron de penalti a los dos minutos del inicio del encuentro y dominaron el resto de un partido en el que los tiburones prácticamente no remataron al arco.

El equipo capitalino, que en esta ocasión ofició de local en Zipaquirá, se pudo recuperar de su más reciente derrota contra Deportes Tolima en condición de visitante y lo hizo mostrando buen juego y sometiendo a su rival.

El único tanto del compromiso llegó a los dos minutos del primer tiempo en una jugada larga en la que Pablo Sabbag se internó en el área y fue derribado por Fabián Viáfara, ocasionando el penalti que el propio Sabbag cambió por gol.

A pesar de irse en ventaja muy pronto, los aseguradores no bajaron el ritmo y dominaron los tiempos del partido. Júnior sufrió una baja, también muy temprano, cuando el defensa lateral Gabriel Fuentes abandonó el campo por una lesión, hecho del que, además, toca estar pendiente porque pone en riesgo su participación en el microciclo de Reinaldo Rueda.

Júnior solo remató dos veces al arco en todo el partido y uno de esos remates lo hizo finalizando la primera mitad, en la que, como dato adicional, le anularon dos goles por fuera de lugar a cada equipo, aunque el de La Equidad era un tanto válido y fue un error de la terna arbitral.

En la segunda parte, Júnior nunca pudo meterse en el encuentro y soportó las embestidas de la Equidad, que falló muchas oportunidades y convirtió en figura al arquero uruguayo Sebastián Viera. La única verdadera acción de peligro que tuvieron los barranquilleros ocurrió en el tiempo agregado (90+3) en una jugada en la que Luis Fernando el Chino Sandoval quedó solo enfrente del arco, pero no pudo superar al arquero Cristián Bonilla.

Júnior no pudo continuar su buen andar en la Liga, en la cual solo conocía la victoria después de haber derrotado a Independiente Medellín, Once Caldas y América de Cali. Equidad, por su parte, mantiene su buena racha de local contra los tiburones que no pueden derrotarlos desde 2014.

Júnior de Barranquilla buscará recuperarse de la derrota en su casa contra Alianza Petrolera por la quinta jornada de la liga. Equidad, que con la victoria llegó a siete puntos, y está a tres de Deportivo Cali, líder parcial de la competición, jugará de visitante contra Atlético Bucaramanga.