El club tiburón igualó sin goles con el equipo antioqueño y ahora deberá buscar la clasificación en Pasto. Claro, primero se viene el duelo con Bolívar en la Libertadores.

Un purista dirá que el fútbol no se trata de suerte, sino del trabajo y el resultado como consecuencia de lo hecho en la cancha. Pero no se puede negar que algunas veces hay azar, y cosas que son complicadas de explicar, o de entender.

Por ejemplo: que Águilas tuviera tres pelotas en los palos en el Metropolitano y al final terminara empatando sin goles con Júnior este domingo.

El cabezazo de César Árias al travesaño en el minuto 15, el remate de Kevin Castaño, la mano de Sebastián Viera y la pelota al palo derecho, y la arrojada del mismo Árias que dejó otra vez con el travesaño temblando.

Seguramente estas acciones y la manera en la que jugó el equipo antioqueño no serán recordados más allá de esta semana, sí el 0-0 que acercó un poco más al club barranquillero a la clasificación y que le dio un punto intrascendente en la tabla a un Águilas eliminado hace mucho.

Con inteligencia y sin necesidad de tener siempre la pelota, el visitante complicó a un Júnior que no encontró el camino, que sufrió cuando Cristian Marrugo comandó los contragolpes y cuando a Eliser Quiñonez le dio por ir hasta el fondo sin encontrar resistencia.

Águilas no ganó -si se quiere decir así- porque Viera se interpuso y por los palos que fueron una resistencia más a favor del portero uruguayo.

Júnior tampoco sumó de a tres puntos, porque no fue certero, porque a pesar de intentarlo tanto no pudo quebrantar la resistencia de Carlos Bejarano, o no fue efectivo en la última puntada.

Esta vez, en un partido de ida y vuelta y bastante emocionante, no hubo cabida para los goles, sí para las manos a la cabeza, las exhalaciones de lo que no fue y para una igualdad que se podría dar como justa por lo que se vio a lo largo de los 90 minutos.

Ahora, tan cerca de garantizar el tiquete a los playoffs, Júnior se saldrá del contexto de la liga colombiana para preocuparse por la Copa Libertadores y su partido contra Bolívar de Bolivia este jueves.

Ya después habrá tiempo para pensar en la visita a Pasto, la última oportunidad para asegurarse en el grupo de los ocho (en la jornada final, el club tiburón descansará).