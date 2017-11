La contundencia mantiene al Medellín en pelea por entrar a las finales

Redacción deportes

Los comentaristas deportivos repiten una y otra vez que en el fútbol es más fácil hacer un gol que jugar bien. Una realidad. Este sábado lo demostró el Medellín, que con más contundencia que juego colectivo, superó 3-1 a Alianza Petrolera en el Atanasio Girardot y mantiene viva sus aspiraciones de meterse dentro de los ocho mejores del campeonato.

En el encuentro que abrió la fecha 19 de la Liga Águila, el poderoso pasó de ser un equipo gris y carente de ideas a uno eficaz. Le bastaron 45 minutos para disfrazar el mal momento que vive en la actualidad. Los goles de Leonardo Castro, Édinson Toloza y Jonathan Lopera taparon el juego discreto del equipo antiqueño, que en gran parte del juego vio como Alianza Petrolera dominaba el balón y le generaba opciones de gol.

En la primera mitad fue el equipo visitante el que tuvo las mejores opciones. Fue el más claro con el balón y tuvo la posesión. Se acercaron mediante César Arias y Yúber Asprilla, este último asustó a los hinchas del Medellín con dos aproximaciones peligrosas. Mientras que Arias tuvo la más clara del primer tiempo, pero el buen achique del portero David González evitó que los santandereanos celebraran.

Los locales, por su parte, no estuvieron claros. No hubo ideas en la mitad de la cancha que condujera los ataques poderosos. La idea era clara: el balón no se iba a estacionar en la mitad de la cancha, transiciones rápidas de defensa a ataque para aprovechar la velocidad de Leonardo Castro y de Édinson Toloza. Así se originó la jugada más clara que tuvieron en los primeros 45 minutos, el balón en los pies de Castro, quien intentó asistir a Toloza, pero el delantero nariñense no alcanzó a rematar y el balón se fue desviado.

La segunda parte parecía mantener la misma tónica. La posesión nuevamente era para los de Barrancabermeja, que se acercaron en los primeros minutos mediante Estéfano Arango. Su remate salió desviado por centímetros. Después lo intentaron con un balón quieto. Roger Torres se encargó de cobrar, pero el esférico terminó estrellándose en el palo de la portería defendida por González.

Pero esa insistencia de Alianza Petrolera no se tradujo en el marcador. El buen juego del equipo santandereano se quedó para la anécdota, no más. No fueron efectivos y eso les terminó costando el partido. Medellín, por el contrario, sí aprovechó. La velocidad en los cambios de defensa a ataque llevó a los rojos a celebrar y a tener esperanza de meterse a las finales del fútbol colombiano.

El primer gol llegó al minuto 60. Transición rápida. Pase profundo a Toloza, quien centra de forma milimétrica el balón a Leonardo Castro. El delantero se inventó un taco, cuando vio que el pase le quedaba incómodo para rematar de derecha. Esa parte posterior del guayo hizo contacto con el esférico y dejó sin reacción al arquero Liborio Sánchez. Gol y celebración en el Atanasio. Los jugadores rojos se fundieron en un abrazo como si hubiera sido el tanto de la estrella.

Pero ese no fue el único que celebró la hinchada roja en la noche del sábado. Apenas era un abrebocas de lo que iba a hacer el poderoso, que cinco minutos más tarde aumentó el marcador. Pase profundo de Didier Delgado a Toloza. El nariñense voló sobre el terreno de juego. Sus piernas fueron rápidas y se hizo inalcanzable para los defensores de Alianza, que se limitaron a verle la espalda y como acomodaba su cuerpo para cruzarle la pelota a Sánchez y poner a celebrar a los locales por segunda oportunidad. Nuevamente abrazos eternos en la banda. Gol importante para las aspiraciones del equipo rojo.

El tercero llegó tras un saque desde la portería. David González metió un pelotazo profundo que le quedó a Jonathan Lopera. El balón picó dos veces antes de que la pierna derecha del jugador sacara un remate inatajable para Sánchez. 3-0 y todo parecía quedar definido a favor de los locales, que no se inquietaron ni siquiera con el tanto de Diego Barreto. El delantero del equipo santandereano aprovechó un rebote tras un tiro libre, dejó regado a un jugador local y cruzó la pelota, que se metió por el palo izquierdo de González, que solo se limitó a mirar el viaje del balón.

El resultado le dio aire a Medellín en la tabla de clasificación. Después del duro golpe que sufrió en Cali entre semana, cuando perdió con el América 2-0. Los antioqueños lograron reponerse y sacaron un triunfo importante en el Atanasio frente a un Alianza Petrolera, que en los últimos partidos ha demostrado una mejor cara. Los rojos de la capital del montaña llegaron a 26 puntos y se metieron parcialmente dentro de los ocho mejores de la Liga Águila.