La Dimayor pide salvamento al Gobierno nacional por parón del coronavirus

Redacción deportes

Durante la noche del domingo 29 de marzo, la Dimayor remitió una carta dirigida explícitamente al presidente de la República de Colombia, Iván Duque, en la que le pide que establezcan “políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional, por la emergencia sanitaria que ha ocasionado la pandemia del COVID-19”.

Luego de que el fútbol en todo el territorio nacional haya sido suspendido indefinidamente desde el 13 de marzo por pedido del gobierno de evitar todo tipo de espectáculos de asistencia masiva, los clubes han dejado de recibir ingresos debido a esto y han entrado en crisis económica.

Según el documento, las pérdidas superarán los 80 mil millones de pesos y es por esto que acuden al gobierno para “para establecer políticas de cooperación que son necesarias, con el fin de mitigar la situación que están atravesando los clubes debido a que no están recibiendo ingresos”.

Vale aclarar que la carta afirma que no le está pidiendo recursos al Estado para que los equipos logren hacerle frente a la crisis provocada por el cese de actividades debido al COVID-19, pero dice que “se encuentra la solicitud de un crédito ya establecido por el gobierno para algunas entidades con un banco de segundo piso y temas relacionados directamente con aspectos financieros, laborales y de políticas públicas”.

Este es el comunicado oficial de la Dimayor:

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, habló en Caracol Radio con respecto a la situación que vive el fútbol colombiano y aclaró algunos detalles sobre la carta. "No le estamos pidiendo dinero al gobierno, no es lógico ni coherente. Estamos pidiendo políticas que el mismo gobierno ya ha establecido", aseguró Vélez, "el turismo y la aviación, como ellos, nosotros tuvimos que parar totalmente y tampoco tenemos ninguna forma de ingresos. A los equipos los patrocinadores le dicen que hasta que vuelva el torneo reanudan los contratos".

"En este momento no hay boletería, no hay merchardaising, no hay patrocinios ni hay televisión y tienen algunas obligaciones que cumplir. En el caso de los parafiscales, al turismo ya se le suspendió el pago de estos", afirmó el presidente de la Dimayor que también admitió que la crisis está afectando arduamente a los equipos y que podrían resisitir entre dos y dos meses y medio más.

Créditos blandos y a largo plazo para solventar los gastos es una de las opciones que propone Jorge Enrique Vélez para que el gobierno ayude a los equipos a sobrevivir esta crisis. De igual forma le preguntaron sobre las deudas que varios equipos tienen con jugadores y aseguró que "una de las condiciones para llegar a este acuerdo es que los equipos que tienen deudas con jugadores las apague, sin duda haremos todo lo posible para que eso pase".

Pensando en la continuidad de la Liga BetPlay 2020-I y II, Vélez aseguró que hay planes hasta las primeras semanas de junio para poder cumplir con con ambos torneos de este año. Asímismo sabe que la situación se vive día a día y todo puede estar cambiando rápidamente.

Cabe recordar que en Colombia el Ministerio de Salud ha confirmado 702 casos de coronavirus en todo el país, 10 muertos y otros 10 pacientes recuperados.