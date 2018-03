La Dimayor y su idea del canal premium

Redacción deportes

El fútbol colombiano ya no sería para todos. A partir de mitad de año, por Win Plus, se verían cerca de 64 partidos en vivo al mes por un costo cercano a los $30.000. Detalles de esta propuesta.

La principal fuente de ingresos de los equipos de fútbol profesionales en Colombia ya no es la taquilla que recaudan con los partidos como locales, ni lo que consiguen con las transferencias de sus jugadores a otros clubes. Los derechos de televisión son realmente los que le permiten a los equipos existir y los que le hacen a sus dueños sentirse con un negocio redondo en sus manos. Actualmente, la Dimayor recibe 33 millones de dólares al año, los cuales reparte entre sus 36 socios. Ahora, con la idea del crear un canal premium, en el que las personas que quieran acceder a este servicio deban pagar una membresía mensual de $29.000 se espera que los ingresos de la Dimayor en este sentido puedan más que duplicarse y llegar a 70 millones de dólares.

Todo nació como una idea, pero poco a poco a los socios les llamó la atención eso de recibir más dinero. Además, comenzaron a compararse con otros clubes del continente y se dieron cuenta que en el país estaban ganando mucho menos que los demás por derechos de TV. Por unanimidad aprobaron la idea de renegociar los derechos televisivos en Colombia y el abanderado fue el presidente Jorge Perdomo.

Ya lleva cerca de 13 sesiones con representantes de RCN televisión, AT&T y aun no hay un acuerdo, sin embargo, la intención de Perdomo es que antes de finales de abril se pueda oficializar la creación de un canal premium. La idea es que por TV abierta ya no se pueda ver la Liga Águila. Ahora los juegos sólo serían transmitidos por Win Plus y por Win básico se pasarían repeticiones de partidos y programas de análisis.

“Esto es para poderle generar más dinero a los clubes para garantizar que haya un mejor producto. Hoy somos el octavo país exportador de jugadores en el planeta, pero eso nos estaba significando que desde muy temprana edad los talentos que se están formando en el fútbol colombiano están migrando al fútbol internacional, pero no podemos retenerlos”, comentó Jorge Perdomo, quien insistió que la cifra por acceder al fútbol nacional no es alta. “Lo que se pagará por el canal Premium será menos de lo que se paga por HBO para ver Juego de Tronos”, aseguró.

Esta cifra es inferior a la que se paga por el fútbol en otros países como Argentina: 300 pesos argentinos mensuales ($42.000).

Perdomo también aseguró que la señal paga transmitirá “entre 60 y 70 partidos exclusivos” mensualmente, lo que implicaría que también se pasarían por este canal partidos del Torneo Águila y la Liga Femenina.

Según un estudio hecho por la Dimayor, los estratos bajos en Colombia son los que estarían dispuestos a pagar. Aun no todo está definido, pues el acuerdo final con RCN y AT&T no está definido, sin embargo, el presidente Perdomo está confiado en que todo saldrá bien.