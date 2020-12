Salir campeón para el técnico argentino fue una victoria que reivindicó un trabajo silencioso y humilde ante las críticas que nunca pararon de llover.

Quizá la imagen más llamativa fue la del argentino dirigiendo los últimos minutos de la final de la Liga BetPlay 2020 ante Santa Fe con una figura de El señor de los milagros, de Buga. Y la imagen es fuerte porque con una mano reflejaba convicción y con otra la fe. Una fe a la que también se aferraban los locales y que desde su nombre ya tiene una relación entre el fútbol y la religión.

“Fueron seis meses duros, con la vara bastante alta y creo que en algún momento nos trataron injustamente. Pero ahora no es tiempo de pasarle cuenta a nadie sino de festejar. Lo cierto es que la gente necesita tiempo para trabajar y para hacerlo bien”, dijo Juan Cruz Real mientras celebraba la obtención de la estrella número 15 del América de Cali.

La vara bastante alta. Alexandre Guimaraes sacó campeón a los escarlatas después de once años de sequía -cinco de ellos por su estancia en la segunda división del fútbol colombiano-. Reemplazarlo no era fácil, empezando porque la salida del técnico brasilero -ahora entrenador de Atlético Nacional- no se dio por malos resultados, sino por problemas económicos asociados al parón del torneo por la pandemia del COVID-19.

El argentino llegó el 13 de julio del presente año a retomar la senda victoriosa del América. En medio de la incertidumbre por el regreso del fútbol al país, el entrenador asumió la responsabilidad de defender el título y de hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Su historial como director técnico es corto. Y esa falta de experiencia fue cobrada desde el principio en los entornos del cuadro escarlata. Sus inicios como entrenador se dieron en 2015 tras realizar sus estudios en Estados Unidos. Belén de Costa Rica, justamente el país de donde es nacionalizado Guimaraes, fue el equipo que le dio la confianza al argentino de debutar en ese rol. Su paso fue más que efímero, pues solo dirigió cuatro partidos que dejaron tres derrotas y una victoria.

En 2017 también tuvo un paso fugaz por Estudiantes de Mérida, en Venezuela. En nueve partidos jugados su equipo ganó dos, empató tres y perdió cuatro. La fortuna aún no estaba de su lado y los resultados no apoyaban el comienzo de su historia como técnico. Al año siguiente llegó a Colombia, y dirigió a Alianza Petrolera. En 2019 dirigió a Jaguares y aunque no logró llevar al cuadro de Montería a las fases finales, empezó a mostrar su apuesta futbolística con posesión de balón y transiciones rápidas de defensa-ataque.

Juan Cruz Real dirige como dirige por su experiencia como mediocampista mixto. Tiene conocimiento del trato y manejo del balón. Y su llegada a Colombia también tiene que ver con el pasado que tuvo como jugador. Luego de su debut en 1995 con Independiente de Avellaneda, el futbolista nacido en Tandil, Argentina, pasó al Deportivo Español y a finales de los 90′s logró su primer pase al exterior, justamente en el Millonarios de Jorge Luis Pinto, donde solo anotó un gol contra Nacional en un inolvidable 4-1 a favor de los verdolagas.

Volvió a sus raíces para desandar y volver a andar su camino y así encontrar la gloria que tanto buscaba. Siempre le fue esquiva. Estuvo en la segunda división de Argentina, y tuvo también su historia en el fútbol chileno y haitiano. En 2009 se retiró en Canadá.

Clubes como América exigen credenciales y un buen palmarés detrás para vestir la camiseta o dirigir la institución. A Juan Cruz Real lo juzgaron sin dejarlo trabajar como bien lo mencionó. Pero no cedió a las presiones, pues mostró partido tras partido que tenía una convicción, una idea que defender en el campo de juego.

Y así el equipo vino de menos a más. En la liga clasificó a las fases finales en el séptimo lugar con 33 puntos, siete menos que Santa Fe. Tenía que defender el título y olvidar también una penosa presentación en Copa Libertadores, donde quedó último del grupo E con seis unidades de 18 posibles. Los números fueron desfavorables, pero sus jugadores demostraron buen fútbol ante Gremio, Independiente y la Universidad Católica.

Cada vez se afianzó más su equipo. Y entre más resultados más silencioso fue. Hasta el último momento reflejó humildad y compromiso con el equipo. Duván Vergara, uno de sus estandartes en el onceno escarlata, dijo aprovechando el contexto que Real era “el mejor tapabocas” que tenía Colombia. Esta vez haber sido desconocido sirvió para pasar desapercibido e ir demostrando con resultados que su trabajo no era improvisado.

“Quiero agradecerle a los jugadores que se entregaron a fondo en todo momento y que me acompañaron en los momentos difíciles. Para ellos es esto, y ellos son lo más importante. Espero que después de ver lo que hicimos algún hincha de América me invite a comer cholado”, dijo el argentino.

Luego de arrodillarse con los puños en alto, orgulloso de su trabajo y de su gente, aclaró que debía cumplirle la promesa al Señor de los milagros de irse caminando desde el Pascual Guerrero hasta la basílica en Buga, un recorrido que según Google tarda un poco más de 13 horas.

Con 44 años el argentino logró su primer título como entrenador. Y lo hizo con un América que fue subestimado, pero que poco a poco reivindica su grandeza en el fútbol colombiano. En total disputó 26 partidos, dejando un saldo de 12 victorias, siete empates, siete derrotas y un nuevo título que le permite decir a los hinchas de la mechita que son los bicampeones del fútbol colombiano, y que vuelven a pelear por ese anhelado rótulo del más veces campeón al igualar a Millonarios con 15 estrellas y acercarse a Nacional, que tiene un título más en la liga local.