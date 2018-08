“La investigación apenas empieza y no se ha comprobado nada”: Ramón Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol le pidió a los medios de comunicación que no den por hecho la reventa de boletas durante la eliminatoria y reiteró la transparencia de la entidad en este tema.

Aunque la rueda de prensa fue para oficializar la llegada de Jorge Enrique Vélez como presidente de la Dimayor, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no le huyó al tema de la reventa de boletas y a la investigación que viene realizando la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a esto. “Nosotros somos conscientes y acatamos las medidas que tome la SIC. De hecho, ya hicieron un par de visitas a nuestras instalaciones y les colaboramos en todo lo que nos pidieron. Igualmente, les explicamos todo lo que indagaron y ahora solo resta que todo siga su proceso”, apuntó.

Al máximo dirigente del balompié en nuestro país se le notó un poco disgustado, pues luego de conocerse la noticia muchos medios de comunicación dieron por hecho los sucesos sin saber que esta averiguación apenas está en curso. “No se ha comprobado nada y no se comprobará porque en la Federación hemos sido transparentes en el tema de boletería. No me parece lo correcto que todo el mundo nos juzgue como si todo fuera cierto. Créanme que seremos nosotros mismos somos los más interesados en que todo esto se aclare”, aseguró.

Jesurún también afirmó que todavía no conocen en qué va el proceso y cómo se está desarrollando, pero que cuando sea informados actuarán de acuerdo con los plazos de la ley. “La idea siempre ha sido facilitarle todo a la justicia. Vamos a ayudar en todo lo que nos pidan, pero quiero aclararlo otra vez: lo de este lunes no es un veredicto, es solo un camino que comienza y la gente no puede juzgar antes de”, puntualizó siempre recordando que la entidad que preside es respetuosa con todas las entidades de control.

Por último, lejos del tema de las boletas de la pasada eliminatoria, el presidente de la FCF no quiso responder nada con respecto a la continuidad de José Néstor Pékerman al mando de la selección de mayores y, entre risas, se salió por la tangente. “Prefiero que hablemos mejor de las boletas”.