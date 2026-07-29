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La Liga BetPlay 2026-II está lista: los equipos movieron sus fichas, ¿quién llega mejor?

Con el regreso de los cuadrangulares, el punto invisible y un mercado de fichajes movido, vuelve la Liga BetPlay.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
29 de julio de 2026 - 06:13 p. m.
Con el regreso de los cuadrangulares, el punto invisible y un mercado de fichajes movido, vuelve la Liga BetPlay.
Con el regreso de los cuadrangulares, el punto invisible y un mercado de fichajes movido, vuelve la Liga BetPlay.
Foto: Archivo Particular

La segunda mitad de 2026 marca el regreso del fútbol colombiano a la normalidad. Después de un primer semestre condicionado por el Mundial de Norteamérica, en el que Colombia quedó eliminada en los octavos de final frente a Suiza, la Dimayor recuperó el formato tradicional de competencia para la Liga BetPlay II.

Atrás quedaron los playoffs implementados por el apretado calendario y vuelven los cuadrangulares semifinales, el denominado “punto invisible” para los dos mejores de la fase regular y un campeonato de 19 jornadas sin fecha de clásicos.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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