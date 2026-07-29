La Liga BetPlay 2026-II está lista: los equipos movieron sus fichas, ¿quién llega mejor?

Con el regreso de los cuadrangulares, el punto invisible y un mercado de fichajes movido, vuelve la Liga BetPlay. Foto: Archivo Particular

La segunda mitad de 2026 marca el regreso del fútbol colombiano a la normalidad. Después de un primer semestre condicionado por el Mundial de Norteamérica, en el que Colombia quedó eliminada en los octavos de final frente a Suiza, la Dimayor recuperó el formato tradicional de competencia para la Liga BetPlay II.

Atrás quedaron los playoffs implementados por el apretado calendario y vuelven los cuadrangulares semifinales, el denominado “punto invisible” para los dos mejores de la fase regular y un campeonato de 19 jornadas sin fecha de clásicos.