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¿Cuál será el número “mágico” para clasificar a los playoffs de la Liga Betplay 2026-I?

Más que una cifra en concreto, es mejor hablar de un rango de puntos necesarios para clasificar a la fiesta de los ocho este semestre.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
13 de marzo de 2026 - 09:00 p. m.
Independiente Santa Fe es uno de los equipos más presionados en la tabla, pues luego de 10 fechas apenas cosecha 10 puntos, que lo dejan en la casilla 14 de la Liga Betplay 2026-I.
Independiente Santa Fe es uno de los equipos más presionados en la tabla, pues luego de 10 fechas apenas cosecha 10 puntos, que lo dejan en la casilla 14 de la Liga Betplay 2026-I.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego de 10 jornadas muy intensas en la Liga Betplay 2026-I, ya se puede hacer un bosquejo y análisis de lo que podría deparar estas últimas nueve fechas. Vale la pena aclarar que no todos los clubes del rentado nacional están al día en el calendario, por lo que las proyecciones podrían variar.

Sin embargo, en términos generales se puede decir que a falta de la mitad del campeonato hay un rango de puntos que podría ser esos números mágicos que los conjuntos deben tener en cuenta si quieren poner su nombre en los playoffs. Cabe...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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número “mágico” para clasificar a los playoffs

cuántos puntos se necesitan para clasificar a los ocho

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Fortaleza

Independiente Santa Fe

Independiente Medellín

Santa Fe

Medellín

Deportivo Cali

Cali

cuántas victorias se necesitan para clasificarse a los ocho

cuántos puntos y victorias habría que conseguir en lo que queda de la liga

Llaneros

Millonarios

Deportes Tolima

Millos

Tolima

cuál es el número mágico en la Liga Betplay

Nacional

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