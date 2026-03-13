¿Cuál será el número “mágico” para clasificar a los playoffs de la Liga Betplay 2026-I?

Independiente Santa Fe es uno de los equipos más presionados en la tabla, pues luego de 10 fechas apenas cosecha 10 puntos, que lo dejan en la casilla 14 de la Liga Betplay 2026-I. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego de 10 jornadas muy intensas en la Liga Betplay 2026-I, ya se puede hacer un bosquejo y análisis de lo que podría deparar estas últimas nueve fechas. Vale la pena aclarar que no todos los clubes del rentado nacional están al día en el calendario, por lo que las proyecciones podrían variar.

Sin embargo, en términos generales se puede decir que a falta de la mitad del campeonato hay un rango de puntos que podría ser esos números mágicos que los conjuntos deben tener en cuenta si quieren poner su nombre en los playoffs. Cabe...