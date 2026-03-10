La niña a la que no dejaron jugar fútbol por ser mujer

Maria Paz Mora con el equipo femenino Sub-20 de Fortaleza CEIF, uno de los clubes de la Liga femenina Betplay Dimayor 2026. Foto: Cortesía: Álvaro Mora

María Paz Mora Silva, una niña de 10 años, volvía a casa en compañía de sus padres, Álvaro Mora Ríos y María Fernanda Silva Sánchez. Lo que parecía un viaje rutinario en el carro de siempre, por las calles de siempre y con la emisora de radio de siempre, se convirtió en un punto de inflexión en sus vidas y en la historia del fútbol femenino en Colombia. Al teléfono de María Fernanda Silva llamó un representante de Dinhos, club de formación de Bogotá con el que María Paz jugaba el torneo Pony Fútbol, el torneo infantil más...