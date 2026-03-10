Publicidad

La niña a la que no dejaron jugar fútbol por ser mujer

María Paz Mora se hizo famosa en 2019 por ganarle una demanda al Pony Fútbol. Seis años después, su sueño de ser una futbolista profesional sigue intacto.

Daniel Montoya Ardila
10 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Maria Paz Mora con el equipo femenino Sub-20 de Fortaleza CEIF, uno de los clubes de la Liga femenina Betplay Dimayor 2026.
Foto: Cortesía: Álvaro Mora

María Paz Mora Silva, una niña de 10 años, volvía a casa en compañía de sus padres, Álvaro Mora Ríos y María Fernanda Silva Sánchez. Lo que parecía un viaje rutinario en el carro de siempre, por las calles de siempre y con la emisora de radio de siempre, se convirtió en un punto de inflexión en sus vidas y en la historia del fútbol femenino en Colombia. Al teléfono de María Fernanda Silva llamó un representante de Dinhos, club de formación de Bogotá con el que María Paz jugaba el torneo Pony Fútbol, el torneo infantil más...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

