La puja por dos futbolistas de Millonarios

Norbey quevedo hernández

En las últimas semanas, algunas actuaciones en partidos del torneo colombiano del defensa Jaír Palacios y del mediapunta Christian Huérfano, pertenecientes a la plantilla de Millonarios, llamaron la atención de los conocedores del balompié. De inmediato empezaron las especulaciones sobre posibles transferencias a otros equipos. Y en ese escenario apareció el empresario Efraín Pachón con supuestos ofrecimientos que lo pusieron en entredicho frente a las directivas del equipo capitalino.

La alerta se prendió inicialmente dentro del proceso de renovación de contratos comenzado por Millonarios con el propósito de reforzar y decantar su nómina con miras a atender sus compromisos internacionales y locales del próximo año. En este contexto, basado en un concepto positivo del cuerpo técnico, la administración tomó la determinación de adquirir los derechos deportivos del defensa Jaír Palacios, de 27 años de edad, quien en 2011 debutó en el Bogotá Fútbol Club, luego pasó a Fortaleza y en 2015 llegó al Atlético Bucaramanga. Allí, los veedores de Millonarios lo consideraron una pieza importante en el engranaje del equipo, ya que el lateral derecho Lewis Ochoa había cumplido un ciclo y era pertinente un reemplazo. Por eso, Palacios se puso este año la camiseta azul.

Con base en el concepto del departamento deportivo del club capitalino, el futbolista fue contratado con una opción de compra cercana a los $600 millones, derechos que le corresponden al Bogotá Fútbol Club. El contrato vence este mes, por lo que, como una formalidad, recibió carta de terminación del vínculo laboral, al tiempo que se determinó hacerle un importante incremento de salario.

Pese a la jugosa oferta, tal y como lo informó el periodista deportivo César Augusto Londoño, Palacios empezó a dilatar la firma de su contrato y, aunque señaló ante los medios de comunicación que su prioridad es permanecer en el club, apareció Efraín Pachón, un exdirigente deportivo del Cúcuta y Santa Fe que en los últimos años se volvió agente de futbolistas. De hecho, en su portafolio hay jugadores tan reconocidos como Teófilo Gutiérrez y Carlos Carbonero.

Pachón ofreció a los directivos de Millonarios futbolistas como Brayan Perea por una millonaria suma que de inmediato fue descartada. Unas semanas después, según relataron directivos del club a El Espectador, Pachón reapareció justo cuando se negociaba la renovación de Palacios.

A partir de ese momento todo cambió. El futbolista empezó a evadir la firma de la renovación y los directivos de Millonarios denunciaron que Pachón argumentó que había fallas en el contrato, que no había una firma previa del futbolista y por ello cualquier negociación podría ser inválida. De acuerdo con versiones recogidas por este diario, Pachón se reunió de nuevo con los directivos y les propuso adquirir los derechos deportivos de Palacios y posteriormente venderlo para obtener un reparto del 50 % entre las partes, bajo la premisa de que supuestamente habría una importante oferta de otro club por el defensa.

Ante la actitud del futbolista al dilatar la firma de la renovación, pese al considerable aumento de salario, los anuncios de supuestas irregularidades en la firma de su contrato y la propuesta de un negocio miti-miti, los directivos embajadores sentenciaron con una frase lo que, según su sentir, está pasando: “Pachón nos está extorsionando, nos quiere robar el jugador”.

Pero este no es el único suceso que tiene indignada a la dirigencia del club. El caso del joven Christian Huérfano también los inquieta. Se trata de un ariete que llegó a las divisiones menores del club en 2015, luego de un proceso de veeduría del departamento deportivo del club. Gracias a sus capacidades, en 2016 empezó a trabajar con el equipo profesional y, con el visto bueno del técnico Miguel Ángel Russo, esta temporada firmó contrato por tres años y en el partido con el Deportivo Cali hizo su primer gol como profesional. Pero con él también hay dificultades. Ha empezado a hacer exigencias salariales nuevas y la dirigencia del club insiste en que allí estaría la mano del empresario Efraín Pachón.

Huérfano ha jugado seis partidos y 187 minutos. En las últimas semanas se supo que vive en el municipio de Soacha y que tarda dos horas en Transmilenio para llegar a los entrenamientos. Frente a esta situación, los directivos dicen que, si bien están dispuestos a hacerle un incremento salarial, les parece inadmisible que, al cuestionar a Pachón, se esté evidenciando este tipo de situaciones para obtener un beneficio económico, que de paso podría beneficiar al empresario.

Frente a la polémica, Efraín Pachón manifestó que le sorprenden ese tipo de afirmaciones y que no tiene idea de dónde provienen. De la misma manera señaló que el pasado 18 de noviembre, el jugador Jaír Palacios recibió por parte del club un documento de terminación de contrato por vencimiento del plazo. En este sentido, Pachón reconoció que ha tenido varias reuniones con un directivo de Millonarios y que se han desarrollado en los mejores términos. “En el caso de Jaír, ellos presentaron una oferta por escrito directamente al jugador. Éste respondió agradeciendo el esfuerzo que hace el club, pero lamentablemente no cubre las expectativas y aspiraciones del futbolista”.

Según Pachón, el jugador está interesado en renovar contrato y se encuentra a la espera de un nuevo contacto para llegar a un acuerdo económico justo para todas las partes. Respecto al caso de Christian Huérfano, dijo que el futbolista no tiene ningún inconveniente, pues “el jugador pertenece a Millonarios y tiene contrato vigente por dos años más. No entiendo qué pretenden al afirmar situaciones que no existen”. Son las jugadas de un agente para vender futbolistas, que hoy tienen muy incómodos a los directivos del club azul.