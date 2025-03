La reacción de Hugo Rodallega por la “chaverriña” de Néiser Villarreal

La "chaverriña" de Néiser Villarreal generó una fuerte discusión entre los jugadores de ambos equipos. Foto: Jose Vargas Esguerra

Más de 20 temporadas en el fútbol profesional, con 729 partidos oficiales, 229 goles y 62 asistencias le dan a Hugo Rodallega toda la autoridad para aconsejar a los jugadores juveniles que intentan consolidarse.

Eso fue lo que hizo el delantero vallecaucano después del clásico de la Liga BetPlay entre Millonarios y Santa Fe, ganado 2-0 por los embajadores.

Cuando faltaban algo más de 20 minutos para el final del juego, su equipo estaba arriba en el marcador y Santa Fe tenía un hombre menos por la expulsión de Hárold Santiago Mosquera, Néiser Villarreal se paró sobre el balón al estilo de Francisco Chaverra, el extremo del Medellín que ha generado polémica con esa acción, provocadora para algunos y espectacular para otros.

Villarreal se paró sobre el balón, luego dio un pequeño salto y habilitó a su compañero Nicolás Arévalo marcándola una diagonal, pero de inmediato fue amonestado por el árbitro José Ortiz, quien lo considero que la acción fue una provocación.

Los jugadores de Santa Fe, liderados por Hugo Rodallega, Jhojan Torres e Iván Escarpeta encararon al juvenil delantero para reclamarle y se armó una trifulca entre miembros de ambos equipos. Luego de un par de minutos la situación se controló, pero los ánimos quedaron caldeados, al punto que el entrenador embajador, David González, optó por sustituir a Villarreal.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre Néiser Villarreal?

El partido terminó sin contratiempos y en la rueda de prensa posterior, el capitán Hugo Rodallega se refirió al tema.

“Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía... Admiro cuando un jugador tiene la capacidad de hacer una jugada de fantasía. Hay que enseñarle, no solo a Néiser Villarreal, sino a todos los jóvenes aquí en Colombia, que hay que saber en qué momento hacerlas, que no es simplemente cuando vayan ganando”, dijo.

Explicó que esas actitudes con una falta de respeto con sus colegas. “El clásico pasado nosotros los dominamos, les ganamos y en ningún momento nos parábamos en la pelota y mucho menos nos burlábamos de ellos”.

“Tiene que aprender de eso. se lo dije a Montero, se lo dije a Llinás. Ojalá que sus referentes le enseñen, porque es un chico joven, lo acabamos de ver con la selección, ojalá que lo puede interpretar de esa manera”, agregó.

La respuesta de Néiser Villarreal a Hugo Rodallega

En la zona mixta, Villarreal también atendió a los medios y dijo: “No entendí la amarilla, yo creo que esas son cosas del fútbol, hacen el fútbol más divertido. A mí no me molesta, al contrario, me gusta que hagan esas cosas”.

Y admitió que Rodallega sugirió que “para la próxima no la haga cuando vaya ganando”

En el último mes, Francisco Chaverra protagonizó dos acciones similares en los partidos contra Millonarios y Nacional, que generaron malestar entre sus rivales, lo que hizo que la “chaverriña” se pusiera de moda.

