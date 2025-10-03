La resignificación de José Izquierdo: “Llegue a perder el sentido de la vida”

José Izquierdo en su visita al Club Brujas Bélgica, donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera.
Foto: Canda1000
“¿Quién soy?”, se preguntó José Heriberto Izquierdo cuando las lesiones lo obligaron a despedirse del fútbol. “Yo me definía como futbolista, pero cuando eso se acabó tuve que decir: ¿y ahora qué?”, recuerda. Cuatro años antes de tomar esa decisión era figura del Brighton en la Premier League y había sido convocado al Mundial de Rusia 2018, estaba en su cima. Sin embargo, no duró mucho. El físico le cobró factura y cuando le tocó dejar de lado la pelota quedó sin rumbo.
Tenía apenas 29 cuando, hace casi cuatro años, pisó una cancha por última...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
