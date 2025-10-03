La resignificación de José Izquierdo: “Llegue a perder el sentido de la vida”

José Izquierdo en su visita al Club Brujas Bélgica, donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera. Foto: Canda1000

“¿Quién soy?”, se preguntó José Heriberto Izquierdo cuando las lesiones lo obligaron a despedirse del fútbol. “Yo me definía como futbolista, pero cuando eso se acabó tuve que decir: ¿y ahora qué?”, recuerda. Cuatro años antes de tomar esa decisión era figura del Brighton en la Premier League y había sido convocado al Mundial de Rusia 2018, estaba en su cima. Sin embargo, no duró mucho. El físico le cobró factura y cuando le tocó dejar de lado la pelota quedó sin rumbo.

Tenía apenas 29 cuando, hace casi cuatro años, pisó una cancha por última...