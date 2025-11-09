“La sociedad del cansancio”, una reflexión sobre el fútbol moderno

Santa Fe y Millonarios, en una fecha de la Liga BetPlay.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
En La sociedad del cansancio (2010), el filósofo surcoreano Byung-Chul Han denunció que vivimos en la era del rendimiento. Se refirió a que ya no obedecemos órdenes externas, sino que nos exigimos hasta el agotamiento en nombre de lo que creemos que nos llevará a la realización. El fútbol es hoy una muestra perfecta de ese paradigma.
Lo que alguna vez fue un espacio de juego se ha convertido en una maquinaria que no descansa: temporadas extendidas, torneos inflados y giras infinitas que aumentan las ganancias, pero reducen la calidad del...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
