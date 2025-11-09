Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“La sociedad del cansancio”, una reflexión sobre el fútbol moderno

Nunca hubo tantos partidos ni tan poco descanso como ahora. Torneos nuevos y más largos pueden llevar a jugadores y técnicos al punto de fatiga del que Byung-Chul Han nos advirtió hace más de una década.

Daniel Bello
Daniel Bello
09 de noviembre de 2025 - 03:10 p. m.
Santa Fe y Millonarios, en una fecha de la Liga BetPlay.
Santa Fe y Millonarios, en una fecha de la Liga BetPlay.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En La sociedad del cansancio (2010), el filósofo surcoreano Byung-Chul Han denunció que vivimos en la era del rendimiento. Se refirió a que ya no obedecemos órdenes externas, sino que nos exigimos hasta el agotamiento en nombre de lo que creemos que nos llevará a la realización. El fútbol es hoy una muestra perfecta de ese paradigma.

Lo que alguna vez fue un espacio de juego se ha convertido en una maquinaria que no descansa: temporadas extendidas, torneos inflados y giras infinitas que aumentan las ganancias, pero reducen la calidad del...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Liga Colombiana

Fútbol Colombiano

Liga BetPlay

Byung-Chul Han

Sociedad del Cansancio

Fútbol Mundial

Fútbol Moderno

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.