La travesía de Christian Huérfano para volver al fútbol profesional

El extremo Christian Huérfano, integrante del Bogotá Fútbol Club. Foto: Bogotá FC

Christian Huérfano todavía no llega a los 30 años, pero en su carrera de futbolista ha pasado de todo. Tras ser rechazado por varios equipos pudo debutar en un club grande como Millonarios y ser campeón, pero también una serie de decisiones y lesiones lo dejaron al borde de no volver a jugar y buscar otros medios para salir adelante. Aún así no se dio por vencido y este año regresó a la escena profesional para encarar el Torneo BetPlay con el Bogotá FC.

Para ser el futbolista que es hoy, su familia ha sido fundamental. Su mamá, su hermano y...