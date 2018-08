Hoy se reúne con el presidente de la Federación

Las condiciones para que Pékerman siga con Colombia

Redacción deportes

Después del Mundial de Rusia 2018, por primera vez se reúnen hoy en Bogotá el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el técnico argentino José Pékerman para definir la continuidad del entrenador de la selección de mayores. Aunque el comité ejecutivo se ha mostrado a gusto con el trabajo de Pékerman en los últimos seis años, en los que ha clasificado a dos Mundiales y les ha dado un salto de calidad a los futbolistas nacionales, la intención es definir su continuidad, pero exigiendo algunos cambios en su estructura de trabajo.

La relación entre Jesurún y Pékerman ha sido de comprensión y respeto, sin embargo, desde que Luis Bedoya dejó la presidencia de la Federación por estar involucrado en el Fifagate, el argentino sintió que las cosas cambiaron. Así se lo hizo saber a este diario una fuente cercana al DT argentino, quien añadió que “quizá cree que no tiene todo el respaldo”.

Y ese respaldo podría entenderse para Pékerman como el darle gusto en todas sus exigencias, pero hay un punto en concreto en el que no están de acuerdo los directivos: la presencia de Pascual Lezcano en el grupo de trabajo de la selección. Por eso se le exigirá, en caso de que quiera continuar, que este personaje no siga siendo parte del cuerpo técnico.

Lezcano fue un periodista del diario Olé de Argentina que se hizo cercano a Pékerman desde que él se fue a dirigir al fútbol mexicano. Se volvió en empresario de jugadores y en los últimos años se ha convertido en la mano derecha del DT. Viaja a todos lados con la indumentaria de la selección y es quien está pendiente de detalles, incluso de la utilería. Poco a poco ha cogido poder y ahora tiene voz y voto en todo, incluso hasta en la conformación de convocatorias y nóminas.

Es poco probable que Pékerman ceda ante este pedido, pues considera a Lezcano una persona importante en su grupo de trabajo, pero lo que se podría dar es una conciliación en la que se aclare la función de él dentro del cuerpo técnico y se eviten suspicacias.

Claro que, según conoció El Espectador, Pékerman tendría contemplado un nuevo cargo en la Federación como mánager general, entregándose de lleno a trabajar en la estructura de las selecciones nacionales, desde las categorías juveniles hasta la de mayores. En este caso, propondría que quien asuma su cargo sea su actual asistente Néstor Lorenzo, para que él pueda desempeñar sus nuevas tareas. Un cargo así le habrían ofrecido en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El presidente de esa entidad anunció que ya no se delegaría un mánager general, sino uno de divisiones menores, cargo por el que Pékerman no estaba interesado.

En caso de que no se logre cerrar algún vínculo con el técnico argentino, el principal objetivo de la Federación sería traer a un técnico extranjero, pero hasta el día de hoy no se han hecho contactos con entrenadores diferentes a Pékerman. Entre los colombianos, el principal opcionado es Juan Carlos Osorio, aunque no es del agrado de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo, por su cercanía con algún sector de la prensa. Quizá hoy haya humo blanco, pero lo cierto es que hay muchas cosas por negociar sobre la mesa. Todo esto se da un día después de que Colombia subiera dos puestos en el escalafón de la FIFA, para ubicarse en la casilla 12 (1.563 puntos), de un listado que ahora domina Francia tras la obtención del título en la Copa del Mundo a mitad de año (1.726 unidades).