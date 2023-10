Las cuentas para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Alianza Petrolera es uno de los equipos que, pese a tener posibilidades de clasificar, tiene uno de los panoramas más difíciles en la recta final. Foto: Millonarios FC

La Liga BetPlay ya entró en su recta final en el ‘todos contra todos’ y varios equipos están con calculadora en mano. A la fecha, hay cinco clubes clasificados para los cuadrangulares y tan solo quedan tres cupos que son disputados por ocho escuadras que tienen posibilidades de meterse en la fiesta de fin de año.

Águilas Doradas (38), Medellín (35), Tolima (31), América (30) y Nacional (30) son los equipos ya clasificados. Pasaron el umbral de los 30 puntos y ya están dentro de los cuadrangulares matemáticamente.

Después de ellos se inician las cuentas. Millonarios, con 29 unidades, es el más beneficiado. Si logra un empate o una victoria este miércoles en El Campín frente a Boyacá Chicó, ya estaría listo para defender su título en los cuadrangulares. Además, le quedan dos partidos pendientes: de visitante frente a América de Cali, el 30 de octubre, y contra Equidad, todavía sin fecha.

Para el equipo de Alberto Gamero será clave conseguir el triunfo frente a los ajedrezados en esta semana, pues de esta manera asegurarían su clasificación y se podrían concentrar en la serie de la semifinal de la Copa Colombia frente a Cúcuta Deportivo.

Luego de Millonarios aparece Alianza Petrolera con 25 puntos y un panorama difícil. En la próxima fecha visitará a Atlético Nacional y en la última jornada cerrará en Barrancabermeja frente a Deportivo Pereira.

Pese a que el puntaje para clasificar sin problemas es de 30 unidades, hay posibilidad de que algunos equipos puedan participar en los cuadrangulares con menos puntos, podrían ser 27, según Matics, una plataforma de datos deportivos.

Por lo tanto, los aurinegros tendrán que salir a buscar la victoria en casa y, al menos, un empate frente a Nacional. Con la tarea, además, de mejorar su diferencia de gol que, en el momento, está en -5.

Tras Alianza Petrolera aparece Junior en la octava posición con 24 unidades. El tiburón enfrentará a Pereira, en condición de visitante, y a Huila, como local. Si los de Barranquilla logran una victoria y un empate, podrían estar dentro de los ocho. Además, cuentan con una buena diferencia de gol (+8) que puede ser decisiva en esta recta final.

En similares condiciones se encuentra Deportivo Cali en la novena posición con 24 unidades. Los caleños jugarán en casa frente a Jaguares y visitarán en la última fecha a Boyacá Chicó. Una victoria y un empate sería lo ideal, pero tienen un resultado negativo en la diferencia de gol (-2). Por lo tanto, lo más conveniente sería buscar los seis puntos y asegurar la clasificación.

En el décimo puesto aparece Atlético Bucaramanga con 23 unidades y -2 en diferencia de gol. Sus próximos partidos serán en casa frente a La Equidad y contra América, de visitante. Los leopardos tienen que salir, al menos, por una victoria y un empate y esperar resultados.

Luego de los de Santander aparecen Pasto y Santa Fe con 23 puntos, pero con -4 y -7 en la diferencia de gol, respectivamente. Ambos clubes tienen que salir por ambas victorias si sueñan con jugar cuadrangulares. Los de Nariño juegan en casa contra Medellín y cierran visitando a Envigado, mientras que los de la capital visitarán a Huila y cierran contra Once Caldas en El Campín.

Finalmente, y por extraño que parezca, Unión Magdalena, ya descendido, podría llegar a jugar cuadrangulares. Con 22 unidades y -6 goles en la diferencia, tendría una remota posibilidad matemática si gana sus dos compromisos restantes y lo favorecen los demás resultados. Jugará contra Tolima, de visitante, y contra Medellín, de local. Difícil.

Este lunes puede que se decida al segundo equipo que descenderá a la segunda división. Atlético Huila visita a América de Cali en el Pascual Guerrero. Los opitas se mantendrían en primera si ganan sus tres encuentros y esperan los resultados de Once Caldas, que no tendría que hacer más de dos puntos; de Jaguares, que no haga más de una unidad, y de Envigado, que tendría que perder todo.

Sin embargo, si Atlético Huila pierde o empata con los diablos rojos esta noche, acompañará a Unión Magdalena el próximo año en la segunda división.

