Las declaraciones del presidente de la Dimayor tras los disturbios en Manizales

Luego de los hechos violentos que se presentaron en el estadio Palogrande con la barra el ‘Holocausto Norte’ de Once Caldas y en el Atanasio Girardot con ‘Los del Sur’ de Nacional, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aseguró que el próximo 27 de abril se reunirá con representantes del Gobierno, la ministra de Educación y del Deporte, como también con la Federación Colombia de Fútbol y otros participantes para tomar medidas para la seguridad y convivencia en el fútbol del país.

“No hay que seguir señalando con el dedo a quiénes son los responsables, sino que hay que tomar acciones concretas. Esas acciones son definitivamente endurecer las penas para estas personas que tienen esos actos violentos y no hay ninguna justificación para eso”, señaló durante el programa radial 6 AM de Caracol Radio.

Destacó que se debe hacer una inversión en tecnología para el reconocimiento de las personas que asisten a los estadios y no seguir “tirándose la pelota” entre clubes y alcaldías. Según Jaramillo, es necesario sentarse a tomar decisiones de la mano del Gobierno.

Jaramillo mencionó que para la comisión no contarán con miembros de las barras de los equipos. “Nosotros en este momento estamos totalmente en desacuerdo con eso. Yo no creo que este tipo de aficionados se puedan sentar en una mesa como esta, eso no tiene ningún sentido (...) Estamos seguros de que hay que hacer un trabajo de barrismo social, eso es una cosa diferente y estamos dispuestos a explorar esas posibilidades”, agregó.

“No todos son vándalos, no todos son malos y no todos son hinchas negativos como los que hemos visto. Eso tiene ser una minoría y esas minorías hay que manejarlas con todo el peso de la ley. Hay que endurecer las penas para estas personas, y de verdad que tengan consecuencias”, comentó en el programa radial.

Jaramillo también señaló que una de las sanciones contempladas es impedir de por vida el ingreso a cualquier escenario deportivo a los hinchas inmersos en hechos violentos.

