Las grandes figuras de la Liga BetPlay Femenina 2026: las jugadoras que marcaron diferencia

Jugadoras de Independiente Santa Fe. Foto: Santa Fe Femenino

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Femenina llegó a su final y dejó definidos a los ocho equipos que continuarán en la pelea por el título. Atlético Nacional terminó en lo más alto con 39 puntos. En una fase marcada por la competencia, varias futbolistas se destacaron por su rendimiento y liderazgo.

Saray Rodríguez y Natalia Giraldo, seguridad en el arco

Millonarios y América de Cali tuvieron en sus arqueras a dos de sus principales fortalezas. Saray Rodríguez, del conjunto embajador, y Natalia Giraldo, del cuadro escarlata, hicieron parte de las defensas...