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Las grandes figuras de la Liga BetPlay Femenina 2026: las jugadoras que marcaron diferencia

La fase de todos contra todos dejó grandes actuaciones individuales. Estas son algunas de las protagonistas del certamen.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
26 de agosto de 2026 - 05:01 p. m.
Jugadoras de Independiente Santa Fe.
Jugadoras de Independiente Santa Fe.
Foto: Santa Fe Femenino

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Femenina llegó a su final y dejó definidos a los ocho equipos que continuarán en la pelea por el título. Atlético Nacional terminó en lo más alto con 39 puntos. En una fase marcada por la competencia, varias futbolistas se destacaron por su rendimiento y liderazgo.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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