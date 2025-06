Las rutas del contrabando digital: los piratas y el sueño del fútbol libre

El fenómeno de la piratería digital en transmisiones deportivas es de escala global / Ilustración Generada con IA, con supervisión humana. Foto: Ilustración Generada con IA, con supervisión humana.

Ni navegan en barcos ni saquean cofres en altamar; no esconden ron ni tabaco en las costas del Caribe; tampoco trafican con seda en rutas marítimas olvidadas, ni relojes falsos en callejones oscuros; no venden celulares robados en cuadras donde no entra ni la policía. Operan en la red. Su botín son las transmisiones deportivas. Roban señales, sortean bloqueos y venden acceso a todos los canales del mundo a precios de ganga. Desde un televisor en Bogotá, un celular en Quito o cualquier parte del mundo, millones de usuarios consumen partidos,...