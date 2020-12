Leandro Castellanos: “Santa Fe es un equipo compacto desde lo deportivo y lo mental”

El arquero y capitán del cuadro cardenal estuvo junto a Harold Rivera en la rueda de prensa previa al partido de ida por la final de la Liga BetPlay 2020. Ambos recalcaron la confianza del plantel para buscar la décima estrella.

Una final inédita, como ya lo había resaltado Luis Fernando Montoya en la columna que publica en El Espectador. Mañana se juega el partido de ida entre Santa Fe y América por la final de la Liga BetPlay 2020 y ambas escuadras jugarán el todo por el todo para quedarse con una edición atípica e inolvidable por el contexto.

Leandro Castellanos, que no estuvo en el partido en el que los cardenales clasificaron a la final contra Equidad, volverá para disputar el juego de ida y así lo hizo saber en la rueda de prensa previa al compromiso que empezará mañana a las 6:00 p.m. en el Pascual Guerrero.

“Uno siempre quiere estar y aportar. Nosotros somos un conjunto fuerte y sabemos de las capacidades que todos tenemos, en este caso de las de Omar. No dependemos de individualidades. Estar en la final es una gran ilusión. Entendemos que Santa Fe es un equipo que se ha caracterizado en los últimos años por pelear títulos y tenemos fe en que será así”, dijo el guardameta.

Santa Fe llegó a la final con una nómina que combina la experiencia y la juventud. Jugadores como Fabián Sambueza, Andrés Pérez o Jorge Ramos, de la mano de canteranos como Ómar Rodríguez, que ha sabido suplir la ausencia de Castellanos en algunos partidos, o de John Velásquez, el 10 cardenal, han logrado construir un equilibrio y un onceno compacto: “tenemos jugadores de experiencia y de proyección. Hay una columna vertebral que está acostumbrada a este tipo de situaciones. Los jóvenes saben la madurez que hay que tener para estos compromisos y todos estamos tranquilos porque somos un equipo compacto en lo deportivo y en lo mental”, señaló Castellanos.

En América sucede algo similar, y Juan Cruz Real, entrenador del cuadro escarlata, dijo que: “estamos contentos de que jugadores de la cantera hayan podido aportar y participar para poder sostenerse. La idea no es ponerlos y ya, la idea es que se sostengan en un nivel de primera división. Tienen que estar aterrizados y escuchar a los más grandes. Lo importante es que se mezcla de juventud y madurez, esos menores se tienen que apoyar en los mayores que ya han pasado por estos momentos”.

Por su parte, el director técnico de Santa Fe, Harold Rivera, dijo que: “Los dos equipos intentamos tener una idea de juego parecida. Hay cosas que ambos practicamos. Hay compromisos donde se puede demostrar y otras donde el rival no lo permite. Santa Fe se ha identificado por la buena presión alta e intentar jugar un fútbol rápido y fluido. La idea es sacar ventajas numéricas en nuestro campo y posicionales en el área rival. Tenemos que ser muy cautos, pero también muy efectivos para ello”.

El entrenador cardenal, que cumplió en el último compromiso 50 partidos con Santa Fe, aclaró que estos partidos no pueden considerarse una revancha de las semifinales del 2019, y que tampoco se confía de que América no haya podido ganar ninguno de los partidos como local en las llaves anteriores: Hablar de revancha no. Ha habido muchos partidos y de ellos se aprende. Lo del año pasado fue una semifinal. Esta es una final y esperamos que todos estemos a la altura del compromiso. (...) Todos los partidos son diferentes. El hecho de que América no haya ganado sus compromisos como local no quiere decir que mañana no salga a buscar el resultado. Hemos trabajado y planificado para buscar victorias de local y de visitante”.

Finalmente, Castellanos aclaró que: “Fe y huevos es lo que nos representa desde el trabajo espiritual y desde el trabajo que realizamos con el profe Rivera día a día. Lo que representa esa creencia lo hemos reflejado en la cancha.(...) Fue un año complejo para todos. Será una estrella importante. Para nosotros es gratificante poder llegar después de tantas cosas a este punto.