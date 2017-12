"Leones va por la gloria, Chicó por el ascenso": Edisson Restrepo

Redacción deportes

Leones, campeón del segundo semestre y primero en la reclasificación, ya garantizó su tiquete a la primera división del fútbol colombiano. Por el otro lado, Chicó se juega la vida. De ganar será el segundo equipo ascendido; de perder, jugará un repechaje contra el Cúcuta Deportivo. La gran final del Torneo Águila será a las 5:00 p.m. de este jueves por Win Sports.

Edisson Restrepo, capitán del conjunto antioqueño, le confirmó a El Espectador que jugarán el encuentro a máxima intensidad. Con 20 años, el central antioqueño se convirtió en el líder del equipo. Disputó 40 partidos en 2017 y fue uno de los hombres claves para conseguir el ascenso. Debutó con 17 años en Atlético Nacional, club dueño de su pase, al mando de Juan Carlos Osorio.

Duelo ante Chicó: “Será un partido emocionante: nosotros vamos por el honor. Lo vamos a dar todo, pocos equipos tienen el privilegio de quedar campeones dos veces en 15 días. En el grupo dijimos que esas cosas sólo pasan en Europa. Tenemos que luchar por ese orgullo de colgarnos una nueva medalla sabiendo que ellos se juegan la vida”.

El ascenso: “Leones ya había peleado varios años el título, se nos había escapado al final. Ese triunfo fue un grito de desahogo, una revancha. Demostramos que tenemos con qué estar en primera división. Estoy apenas empezando y alzar una copa no es cualquier cosa, eso me llena de orgullo y me motiva a seguir luchando”.

¿A qué jugará Leones en la Liga Águila?: “Así seamos locales o visitantes, vamos a jugar a lo mismo. A tener un buen trato de balón, proponiendo, no escondiéndonos y jugando por el piso. Tenemos buenas armas para dar un buen espectáculo el año que viene”

Préstamo con Atlético Nacional: “En este momento mi corazón está en Leones para pelear el cupo a los ocho la próxima temporada. En Nacional hice buenos amigos como Marlos Moreno, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez y Francisco Nájera.

Las diferencias entre jugar en la A y la B: En la primera división el fútbol es más táctico. Los jugadores tienen más experiencia: ves cambios de frente y cosas salidas del libreto de la B. Ahí todo es más físico que otra cosa. Ves un montón de patadas, se corre, se lucha. No es de tanta estrategia sino de paciencia. La brecha que existe en grande.

Referentes: Cuando era volante de marca en Nacional, mi ídolo siempre fue Xavi Hernández. Ahora que me he consolidado como central mi referente es Iván Ramiro Córdoba, porque los dos no pasamos del 1,76 metros de estatura y tenemos buen juego aéreo y somos rápidos.