El equipo de Manizales visitaba a Pasto con la intención de acercarse a la clasificación, pero los goles de Ederson Moreno y Jerson Malagón de los locales, frustraron su objetivo.

Día movido para el fútbol colombiano. Mientras Pasto y Once Caldas se preparaban para disputar el penúltimo partido de la Liga BetPlay 2020, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, confirmaba que Cúcuta no disputaría sus últimos partidos contra América esta noche y contra Nacional el próximo domingo por su proceso de liquidación.

En medio de la noticia del Cúcuta, el equipo que visitaba a Pasto también dio a conocer el estado de salud de Hubert Bodhert, quien fue uno de los once contagiados por COVID-19 la semana pasada. El estratega de 48 años fue internado en una UCI por complicaciones respiratorias. No obstante, según dice el comunicado que compartió el Once Caldas, el entrenador ha presentado leves mejoras.

La apertura del marcador fue más rápida de lo esperado. Ederson Moreno marcó un gol de camerino al minuto uno y desde el principio cambió los planes de un Once Caldas que buscaba la victoria para mantener viva la ilusión de clasificar entre los ocho primeros.

El blanco-blanco de Manizales salió a remontar el partido y sobre el minuto 28 encontró la paridad por medio de Ménder García. Sin embargo, la dicha del empate duró poco, pues en el 35′ los locales encontraron el segundo y último gol del partido por intermedio de Jerson Malagón.

El equipo de Manizales, que terminó como empezó el partido en la tabla, con 26 puntos y en el puesto 11, volvió a insistir para encontrar el empate. En la segunda parte dominó en la posesión, pero las ocasiones de gol fueron escasas, y ni Dayro Moreno, ni Alejandro García, pudieron romper el arco defendido por Luis Delgado.

Pasto, que venía de perder con Nacional, lo superó en la tabla de posiciones al ubicarse en la cuarta casilla con 33 puntos y con la clasificación reconfirmada. En la última jornada, el equipo de Diego Corredor jugará contra Pereira en condición de visitante. Por su parte, el Once Caldas enfrentará a Tolima en Ibagué.