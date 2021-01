Con gol de Arlex Hurtado, Pasto derrotó a Envigado por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-I.

Partido apretado por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-I en el Polideportivo Sur. Pasto y Envigado se enfrentaban en un partido en el que los visitantes buscaban mejorar sus números ante el cuadro naranja, pues de los últimos cinco juegos solamente habían podido ganar uno, empatar dos y perder los dos restantes. Arlex Hurtado, atacante del equipo dirigido por Diego Corredor, fue el encargado de marcar el único tanto del partido.

Sobre el minuto 22 Arlex Hurtado se encargó de abrir el marcador luego de un tiro de esquina. Tres minutos después el Pasto tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja desde el punto penal. Sin embargo, Santiago Londoño, el guardameta de Envigado, le atajó el cobro a Jeison Medina.

Los naranjas estuvieron buscando el empate a lo largo del compromiso, pero nunca encontraron la claridad para igualar el marcador. Esta es su segunda derrota consecutiva, pues en la primera fecha cayó con el mismo resultado con Millonarios en Manizales.

Por su parte, Pasto sumó cuatro puntos y quedó parcialmente como líder del campeonato. El cuadro de Diego Corredor enfrentará este 28 de enero a Tolima en el Manuel Murillo Toro en la semifinal de la Copa BetPlay. Su próximo compromiso por liga será en la fecha 4 cuando reciba a Nacional. Por su parte, Envigado visitará al Deportivo Cali el viernes 29 de enero por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2021-I.

En el complemento de la fecha 2, este domingo jugarán América vs. Águilas (4:00 p. m.), Jaguares vs. Bucaramanga (6:05 p. m.) y Pereira vs. Cali (8:10 p. m.).