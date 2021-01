El cuadro dirigido por el ‘Bolillo’ Gómez quería sumar sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay; Patriotas hacía su debut en el torneo también con la intención de llevarse la victoria y empezar con el pie derecho. Finalmente, Agustin Vuletich le dio el triunfo al poderoso de la montaña.

Medellín y Patriotas fueron los encargados de abrir la segunda fecha de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot. Los locales, que venían de perder ante Júnior por la mínima diferencia en un partido en el que los tiburones tomaron algo de revancha luego de caer eliminados por el cuadro paisa en la Copa BetPlay, querían empezar a sumar de a tres en casa, y aunque Patriotas le complicó el juego, pudo llevarse la victoria gracias a un doblete de Agustin Vuletich.

En medio de partidos aplazados y de la incertidumbre que sigue provocando el segundo pico de la pandemia en Colombia, la segunda fecha de la Liga BetPlay empezó con la victoria de Medellín. En un partid de pocas llegadas por parte de ambos conjuntos, el cuadro paisa dominó la posesión del balón con un 63 % y terminó siendo más efectivo gracias al olfato goleador de Vuletich, el delantero argentino que viste la camiseta del poderoso desde 2020.

En un principio las cosas parecían complicarse para el cuadro dirigido por el Bolillo Gómez. Óscar Vanegas, delantero de Patriotas, abrió el marcador al minuto 20. Sin embargo, la alegría del combinado boyacenses duró poco, pues al 24′, tras un tiro de esquina, Vuletich logró rematar con su pierna derecha y empatar el partido rápidamente.

El partido se tornó lento y las llegadas escasearon. El otro grito de gol llegó hasta el minuto 70, cuando nuevamente el atacante argentino recibió un pase de Juan Arboleda y remató con la derecha para anotar el segundo tanto y darle vuelta al compromiso.

Con esta victoria, Medellín se ubica parcialmente en la sexta casilla con tres unidades, mientras que Patriotas, que apenas juega su primer partido, queda en la posición número 15 sin puntos. En la próxima fecha, el cuadro paisa visitará Medellín; el cuadro boyacense jugará el clásico de la ciudad de Tunja ante Chicó.

Debido al aplazamiento del partido entre Once Caldas y Júnior, que inicialmente se jugaba mañana, Envigado y Pasto (5:30 p. m.) serán los únicos equipos en disputar su partido correspondiente por la segunda fecha de la Liga BetPlay este sábado.

El domingo jugarán América vs. Águilas (4:00 p. m.), Jaguares vs. Bucaramanga (6:05 p. m.) y Pereira vs. Cali (8:10 p. m.). Santa Fe vs. Tolima, Equidad vs. Nacional y Boyacá Chicó vs. Millonarios quedaron suspendidos y la Dimayor aún no ha definido el lugar y la fecha en que se jugarán estos partidos.