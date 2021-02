Por la novena fecha de la Liga BetPlay Dimayor los escarlatas no lograron establecer diferencias con los antioqueños, sumaron su quinto empate en el torneo y siguen sin poder ganar en el Pascual Guerrero.

América de Cali empató 0-0 con Envigado y todavía no logra levantar cabeza en la nueva temporada del Fútbol Profesional Colombiano.

Los diablos rojos han empatado cinco de los siete partidos que han disputado en la liga y siguen sin poder encontrar su mejor versión futbolística, que fue la que le permitió quedar campeón en el último torneo.

A pesar de tener la posición de la pelota y de no sufrir grandes sustos, los locales no lograron generar muchas oportunidades de peligro en un partido que fue insípido y no tuvo muchas emociones.

América intentó dominar el partido desde los primeros minutos de juego a partir de una presión alta ejercida sobre los jugadores de Envigado en su propio campo. Estrategia que casi tiene resultado en la primera jugada del compromiso, después de una recuperación temprana de los escarlatas que dejó solo frente al arquero a Diber Cambindo, que falló el remate.

La primera parte terminaría sin muchas ocasiones y en la segunda mitad el panorama no presentaría muchos cambios. Ambos conjuntos tuvieron balones en los palo, pero ninguna de las dos escuadras superó a la otra, más allá de que Joel Graterol, portero de América, fue la figura del compromiso.

Los escarlatas siguen sin poder sumar de a tres en casa y con nueve fechas disputadas, y a pesar de que tiene dos partidos menos que la mayoría de sus rivales, América ya empezó a complicar su clasificación en los mejores ocho del torneo, sobre todo si se tiene en cuenta su nivel de juego.

Por ahora, los caleños están en la décima posición de la tabla con ocho puntos, a cuatro del octavo que es La Equidad. Envigado se encuentra en una situación similar a la de los escarlatas ya que, de los nueve partidos que se han disputado hasta ahora, han ganado uno, empatado cinco y perdido tres, y están en la posición número doce con los mismos puntos de los escarlatas.

En la próxima fecha América visitará a Pasto en Nariño y Envigado recibirá en su casa a Deportivo Independiente Medellín.