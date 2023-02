Liga BetPlay: así se jugará la cuarta fecha

Juan Fernando Quintero con la camiseta de Júnior de Barranquilla. Foto: Instagram: Juan Fernando Quintero

Sigue la Liga BetPlay. Hoy arranca la cuarta fecha del campeonato colombiano con uno de los partidos más atractivos: Junior vs. Unión Magdalena, que se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 6:05 p.m..

El cuadro tiburón, que viene de caer contra Bucaramanga y empieza a sentir la presión de sumar por los nombres que componen su nómina, enfrentan a un Unión Magdalena que podría afianzarse en el grupo de los ocho si logra un triunfo como visitante.

Salvo el partido de Santa Fe vs. Pasto (se jugará el 14 de febrero a las 8:00 p.m.), aplazado por la realización del Sudamericano Sub 20, la cuarta fecha de la Liga BetPlay se desarrollará en completa normalidad de aquí al domingo.

Mañana, la jornada la abre Alianza Petrolera vs. Huila a las 6:00 p.m., luego, Jaguares, que viene de vencer a Nacional, jugará como local frente a Bucaramanga, que figura como líder del campeonato (8:10 p.m.).

El sábado se jugarán tres partidos: primero, Envigado vs. Medellín (2:00 p.m.), luego Once Caldas vs. Águilas (6:20 p.m.) y América, que ha tenido un arranque prometedor en la Liga, recibe a la Equidad en el estado Pascual Guerrero desde las 8:30 p.m..

La jornada dominical contará con tres juegos más, dos de ellos entre los destacados de la cuarta fecha: Millonarios, que ha podido jugar apenas una de las tres jornadas (venció a Pereira), visitará a un Tolima que busca seguir en los ocho y que de a poco recupera el nivel que perdió la campaña anterior. El partido entre pijaos y embajadores será a las 3:30 p.m..

Luego, el partido más atractivo de la fecha: Nacional, que ganó ayer el juego de ida de la final de la Superliga contra Pereira por 1-0, y que viene de perder con Jaguares por Liga, recibe desde las 5:45 p.m. en el Atanasio Girardot al Deportivo Cali, que solo ha podido jugar un compromiso (empató con Once Caldas).

La jornada dominical la cerrarán Chicó y Pereira a las 8:00 p.m..

