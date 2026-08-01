Liga BetPlay Dimayor 2026: Medellín venció a Cali en el ocaso del partido

Independiente Medellín venció 1-0 a Deportivo Cali en la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Foto: DIM

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Independiente Medellín derrotó 1-0 a Deportivo Cali este sábado en el estadio Atanasio Girardot, en compromiso correspondiente a la segunda fecha del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor. Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, el cuadro poderoso encontró la diferencia en el tiempo de reposición y celebró ante su afición.

El héroe de la noche fue Diego Moreno, quien al minuto 90+3 apareció para marcar el único tanto del compromiso. El volante controló de pecho y sacó un potente derechazo, no muy cruzado, que venció la resistencia del portero peruano Pedro Gallese que desató la celebración del plantel antioqueño.

Tras imponerse en un duelo muy cerrado, DIM, bajo la dirección de Luis Amaranto Perea, llegó a seis puntos de seis posibles y se acomodó en la parte alta de la tabla de posiciones. El conjunto poderoso comparte el puntaje perfecto con Águilas Doradas y Deportes Tolima, los otros equipos que también han ganado sus dos primeros partidos del semestre.

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La jornada sabatina comenzó más temprano en el estadio Libertad, donde Águilas Doradas remontó para imponerse 2-1 a Deportivo Pasto. Jorge Obregón adelantó al conjunto volcánico, pero Javier Mena igualó antes del descanso y Anthony Vázquez completó la remontada apenas iniciado el segundo tiempo.

El combinado nariñense intentó reaccionar para rescatar al menos un empate, pero la tarea se complicó tras la expulsión de Matías Pizarro al minuto 69. Con este resultado, Águilas mantuvo el puntaje perfecto en el arranque del campeonato, mientras que el conjunto pastuso continúa sin sumar unidades en el arranque del torneo.

La otra remontada de la tarde se produjo más tarde en Valledupar, donde Deportes Tolima derrotó 2-1 a Alianza. Felipe Pardo abrió el marcador al minuto 9 con un derechazo dentro del área, pero Luis ‘el Chino’ Sandoval igualó con un remate cruzado y Jorge Cabezas Hurtado sentenció el triunfo visitante en el complemento.

La acción sabatina continuará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, escenario del duelo entre Junior y Millonarios. El vigente campeón del fútbol colombiano y el conjunto embajador buscarán recuperarse tras un inicio complicado, pues ambos comenzaron el semestre con derrotas en la primera fecha de la Liga BetPlay.

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