Liga BetPlay: Dimayor definió horarios de la última fecha; América, perjudicado

América, líder de la Liga BetPlay, jugará el domingo por la fecha 20 y el martes lo hará nuevamente por Copa Sudamericana. EFE/ Sebastiao Moreira Foto: EFE - Sebastiao Moreira

El próximo fin de semana se disputará la fecha 20 de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano, en la que se definirán los últimos equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales y los que tendrán la ventaja deportiva en esa instancia.

Como es costumbre en los cierres de las fases todos contra todos, los duelos en los que se define algo, se disputarán de manera simultánea.

El sábado 24 de mayo, a las 2:00 p.m., jugarán Envigado y Llaneros, dos equipos que ya están eliminados y cuyo resultado no influye en la clasificación a cuadrangulares. Tampoco el duelo Pereira vs. Equidad, que se definirá en los próximos días.

Los otros ocho juegos de la Liga Betplay se disputarán el domingo a la misma hora y se verán en simultánea por los canales de Win Sports.

Así se jugará la vigésima fecha de la Liga BetPlay

Sábado 24 de mayo

2:00 p.m. Envigado vs. Llaneros

Domingo 25 de mayo (todos a las 4:00 p.m.)

Tolima vs. Águilas; Fortaleza vs. Unión; Millonarios vs. Envigado; América vs. Medellín; Alianza vs. Santa Fe; Nacional vs. Junior; Bucaramanga vs. Pasto y Once Caldas vs. Cali.

América enfrentará el martes 27 de mayo al Racing de Uruguay, por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, por lo que no tendrá el tiempo recomendado de descanso entre partido y partido.

El horario del duelo entre Pereira y Equidad se definirá en los próximos días.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

Equipo Juegos +/- Puntos 1. América 19 15 36 2. Nacional 19 17 35 3. Millonarios 19 11 35 4. Junior 19 9 34 5. Santa Fe 19 10 33 6. Tolima 18 10 33 7. Medellín 18 8 29 8. Pasto 19 1 29 9. Once Caldas* 18 0 27 10. Bucaramanga 19 3 26 11. Alianza 19 -3 26 12. Pereira 18 0 25 13. Cali 19 -2 24 14. Fortaleza 19 -9 20 15. Chicó 19 -15 20 16. Águilas 19 -12 18 17. Envigado 19 -12 18 18. Llaneros 18 -7 17 19. Equidad 19 -19 10 20. Unión 19 -17 8

* Al Once Caldas no se le han sumado los tres puntos y el resultado 3-0 a favor del partido ante Unión Magdalena en Santa Marta, en el que el público local invadió el terreno de juego

