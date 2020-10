Con goles de Lina Gómez, Sara Páez, Liseth Moreno y Lizeth Aroca, las embajadoras empezaron con pie derecho su camino en el torneo nacional al vencer por 5-0 a Llaneros.

Por fin se hizo realidad la cuarta edición de la liga femenina en Colombia. Si bien el formato es corto, pues solo durará dos meses, y contará con 13 equipos, la competencia para las futbolistas en el país se reanudó y ahora queda afrontar el campeonato con estas circunstancias.

Millonarios y Llaneros eran los equipos encargados de inaugurar el torneo en el estadio de Techo. En el papel se veían más fuertes las embajadoras, y en el transcurso del juego lo demostraron. Dos de las tres atacantes del equipo azul demostraron por qué son titulares dentro del onceno capitalino: Lina Gómez, que abrió el marcador y anotó un doblete, junto con Sara Páez, que marcó el tercer gol del partido antes de finalizar la primera parte, dieron sus primeras muestras de poderío ofensivo.

Las embajadoras se mostraron superiores a lo largo del encuentro. Llaneros insistió en el ataque por medio de Ingrid Vidal y Yessica Rodríguez, dos de las tres atacantes de las visitantes. Aunque la defensa de Millonarios se mostró indecisa en algunos apartados del encuentro, la valla local, defendida por Karen Murillo, se fue en ceros en este primer partido de la liga femenina y del grupo A.

Millonarios no se conformó con el 3-0 del primer tiempo. En la segunda mitad salió a aumentar la diferencia. Aunque los goles tardaron, sobre el 76′, Liseth Moreno anotó el cuarto y en los minutos de adición apareció desde la zaga defensiva Lizeth Aroca para marcar el quinto y último gol del partido.

Mañana, en el complemento de la primera fecha, jugarán Deportivo Pasto vs. América (12:00 p.m.) y Atlético Nacional vs. Bucaramanga (3:00 p.m.); el lunes jugará La Equidad vs. Fortaleza (3:00 p.m.) y el martes Deportivo Cali vs. Júnior (7:40 p.m.).

El próximo partido de Millonarios será contra Santa Fe, que debutará en la segunda jornada en uno de los partidos más importantes de la fecha.