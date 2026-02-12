Liga BetPlay Femenina 2026: todo lo que debe saber del inicio del torneo

Arranca una nueva edición del principal torneo del fútbol femenino colombiano, ahora con 16 equipos, fecha de clásicos y una nueva defensa del título del Deportivo Cali. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Liga BetPlay Femenina 2026 comenzó oficialmente con un formato definido y un calendario programado que cuenta con varias novedades que encaminarán la temporada. El torneo arrancó oficialmente con el duelo entre Atlético Nacional y Fortaleza en Medellín.

La primera fecha se extenderá desde este jueves hasta el domingo 18 de febrero y reunirá a 16 equipos en la máxima competencia del fútbol femenino profesional colombiano.

16 equipos y todos contra todos

Dimayor mantendrá un sistema de 16 clubes en competencia. En la fase inicial se jugarán 16 fechas bajo el formato de...