Liga BetPlay Femenina 2026: todo lo que debe saber del inicio del torneo

Arranca una nueva edición del principal torneo del fútbol femenino colombiano, ahora con 16 equipos, fecha de clásicos y una nueva defensa del título del Deportivo Cali.

Juan Carlos Becerra
12 de febrero de 2026 - 10:20 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Liga BetPlay Femenina 2026 comenzó oficialmente con un formato definido y un calendario programado que cuenta con varias novedades que encaminarán la temporada. El torneo arrancó oficialmente con el duelo entre Atlético Nacional y Fortaleza en Medellín.

La primera fecha se extenderá desde este jueves hasta el domingo 18 de febrero y reunirá a 16 equipos en la máxima competencia del fútbol femenino profesional colombiano.

16 equipos y todos contra todos

Dimayor mantendrá un sistema de 16 clubes en competencia. En la fase inicial se jugarán 16 fechas bajo el formato de...

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

