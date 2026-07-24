Liga BetPlay-II: qué esperar del semestre y cuáles son los grandes candidatos al título

El trofeo de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

La espera terminó. Este viernes 24 de julio comienza la Liga BetPlay-II 2026. El semestre llega con importantes regresos, fichajes de peso, cambios en el formato de definición y varios clubes que parten como favoritos para levantar el título.

Tras el bicampeonato de Junior en el primer semestre, el campeonato promete una pelea más cerrada, con equipos históricos que reforzaron sus plantillas para recuperar protagonismo.

Lea: