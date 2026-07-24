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Liga BetPlay-II: qué esperar del semestre y cuáles son los grandes candidatos al título

El balón vuelve a rodar en el fútbol colombiano con cambios importantes en el formato, fichajes de peso y varios proyectos que prometen dar de qué hablar.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
24 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
El trofeo de la Liga BetPlay.
El trofeo de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor

La espera terminó. Este viernes 24 de julio comienza la Liga BetPlay-II 2026. El semestre llega con importantes regresos, fichajes de peso, cambios en el formato de definición y varios clubes que parten como favoritos para levantar el título.

Tras el bicampeonato de Junior en el primer semestre, el campeonato promete una pelea más cerrada, con equipos históricos que reforzaron sus plantillas para recuperar protagonismo.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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