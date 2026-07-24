Liga BetPlay-II: qué esperar del semestre y cuáles son los grandes candidatos al título

El trofeo de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor
La espera terminó. Este viernes 24 de julio comienza la Liga BetPlay-II 2026. El semestre llega con importantes regresos, fichajes de peso, cambios en el formato de definición y varios clubes que parten como favoritos para levantar el título.
Tras el bicampeonato de Junior en el primer semestre, el campeonato promete una pelea más cerrada, con equipos históricos que reforzaron sus plantillas para recuperar protagonismo.
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Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
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