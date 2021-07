Para empezar se podría decir que el torneo colombiano que comienza hoy es el campeonato de los regresos. Primero porque la Alcaldía de Medellín, luego de 496 días sin público en el estadio, dio el aval para que el partido que abre el segundo semestre, entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, tenga tres mil personas en las tribunas. Un paso, de los tantos que vienen, para adaptarse a la nueva normalidad, para que cosas tan habituales del antes se apliquen en el ahora.

Segundo, y siguiendo por el tema de los regresos, está la vuelta de Deportes Quindío y de Atlético Huila a la primera división del fútbol colombiano.

Es la primera vez en 10 años que los tres clubes del Eje Cafetero (Once Caldas, Quindío y Pereira) están en la A, algo que puede servir para entender lo que han sido los saltos de uno y de otro para mantenerse. El club cuyabro se estrenará mañana con Jaguares en el estadio Centenario, mientras que el conjunto de Neiva lo hará con el blanco de Manizales.

Tercero, si se habla de regresos, hay que decir que Dorlan Pabón, el volante de 33 años, vuelve a Atlético Nacional tras su paso por Parma de Italia, Real Betis y Valencia de España, São Paulo en Brasil y Monterrey de México. Un total de 11 años de viajar, de consagrarse en un lado, no tanto en otros, y de construir un nombre en el fútbol mexicano.

Sin embargo, el hombre que se marchó en 2012 pidió volver a Medellín y al club verde, tal cual pasó con Felipe Aguilar, quien se integró al equipo proveniente de Atlético Paranaense. Y si se habla de regresos hay que decir, que más allá de que sea justo o no, al final de este torneo, dos instituciones perderán la categoría.

En esta pelea por no volver a la B estarán involucrados Deportes Quindío, Atlético Huila, Deportivo Pereira, Jaguares y Patriotas, que arrancan con la presión de no descender, aunque los tres primeros son los que tendrán que remar más fuerte en la tabla del descenso (88 puntos).

También está el regreso de Alexánder Mejía a Colombia luego de su paso por México y Paraguay (estuvo las últimas temporadas en Libertad). El volante llega para reforzar a Santa Fe, contrario a lo que se decía sobre Atlético Nacional, club con el que estuvo entre 2012 y 2016, y con el que ganó la Copa Libertadores.

Y regresa, aunque en realidad nunca se fue, Andrés Felipe Román, quien luego de no poder vincularse con Boca Juniors de Argentina recibió el aval de Millonarios para estar de nuevo con el equipo tras determinarse que no presenta la condición de miocardiopatía hipertrófica que se dijo en un principio.

Buenas noticias para el actual subcampeón, que no tendrá muchas modificaciones en su nómina (sale Juan Camilo Salazar rumbo a Águilas) y que todavía no aclara si es real o no la opción de que venga Jorman Campuzano (otro regreso).

Y, por último, para hablar de los clubes vallecaucanos, en América hay que decir que retorna al país Gustavo Torres, que jugó recientemente en Vasco da Gama, y por Deportivo Cali Hárold Preciado, que estuvo en Shenzhen de China desde 2017. La pandemia causó un daño grande, pero el fútbol, de a poco, vuelve a tomar el rumbo de antes.