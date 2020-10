Los embajadores olvidaron lo que es ganar un partido en el campeonato y siguen sin salir de la parte baja de la tabla. De los últimos 19 juegos solo ha ganado uno.

Cada semana los hinchas y el equipo de Millonarios parecen decir: “ahora sí vamos salir de esta", y la situación no cambia. Los azules no ganan en el campeonato. Su juego se ve improductivo y cada vez da más la impresión de que no hay moral que levante a los embajadores de su crisis deportiva. Un 0-0 sin muchas opciones de gol se vio en una noche fría en El Campín entre la escuadra bogotana y Águilas Doradas.

Millonarios cumplió ocho partidos empatando, cuatro de ellos en los último cuatro que ha jugado. Por ratos los dirigidos por Alberto Gamero tienen chispazos, por ratos se apagan y se van las ideas en el campo de juego. Los delanteros no tienen gol y el técnico se ver obligado a apostarle a los juveniles para solucionar la falta de opciones en su plantilla.

A lo largo del partido no hubo jugadas de riesgo. Sobre el segundo tiempo hubo un remate de media distancia por parte de los locales que no pudo controlar Bejarano, el arquero de Águilas Doradas, y que tras el rebote casi queda en los pies de Ayron del Valle, que no creyó en el “papayazo” y no alcanzó a empalmar el balón para enviarla al fondo de la red.

En Millonarios pocos hablan ya de clasificación. Las opciones se agotan y la mejoría sigue sin aparecer. En la próxima fecha, los embajadores visitarán a Envigado; y Águilas Doradas recibirá a Nacional.

En el complemento de la fecha trece, Alianza Petrolera recibirá a Bucaramanga (6:05 p.m.) y Jaguares se enfrentará contra Santa Fe (8:10 p.m.). A falta de esos dos partidos, Deportes Tolima quedará como líder del campeonato tras haber vencido a Cúcuta por 3-0. El equipo de Hernán Torres llegó a 27 unidades y está a un partido de ser el primer clasificado a la siguiente fase.