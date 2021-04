El único visitante que ganó fue Millonarios; Santa Fe tendrá que calcular esfuerzos para poder remontar; la llave más cerrada parece ser la de Tolima, que goleó al Cali; Equidad ganó con lo justo. Los juegos de vuelta serán el 1 y 2 de mayo.

Agridulce resultó el arranque de los cuartos de final de la Liga BetPlay para los dos equipos tradicionales de Bogotá. Santa Fe cayó ayer 3-1 en su visita al Júnior de Barranquilla, mientras que Millonarios le ganó 2-1 al América en el estadio Pascual Guerrero, de Cali. Ambos, como cabezas de serie, cerrarán las llaves el próximo fin de semana en Bogotá. Los azules lo harán el sábado desde las 3:00 p.m. y los cardenales el domingo, a la 1:00 p.m.

Millos, en ascenso

Con un acertado planteamiento táctico y una correcta ejecución de los jugadores, Millonarios celebró en Cali y sacó ventaja como visitante en la serie de 180 minutos contra el campeón defensor. Los delanteros Fernando Uribe y Cristian Arango marcaron los goles embajadores, mientras que Yesus Cabrera igualó transitoriamente para los escarlatas.

El equipo que dirige Alberto Gamero tendrá toda la semana para descansar y preparar ese duelo, mientras los diablos rojos deberán visitar mañana a Atlético Mineiro, de Brasil, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y luego viajar a Bogotá.

A pesar de la ventaja para los albiazules, la llave no está definida. América tiene jugadores de experiencia que vienen de ganar el título en el semestre pasado, así que seguramente dará la pelea, más allá de que tendrá bajas importantes, como Luis Alejandro Paz y Yesus Cabrera, sancionados. Los bogotanos no podrán contar con Andrés Llinás, por acumulación de amarillas, y Emerson Rivaldo Rodríguez, expulsado en el Pascual Guerrero. El defensa costarricense Juan Pablo Vargas, quien salió lesionado el sábado, informó en redes sociales que el golpe que sufrió en la espalda no fue delicado y estará disponible para el juego de vuelta.

Tardía reacción cardenal

Santa Fe comenzó su serie visitando al Júnior en el estadio Metropolitano, en donde el jueves había empatado 1-1 por Copa Libertadores. En ese juego el rojo bogotano lució sólido en defensa e incluso pudo haber ganado el partido, pero ayer fue claramente superado por su rival.

Júnior salió decidido a marcar diferencia para la vuelta y en la primera parte fue mejor. Se puso en ventaja gracias a un gol de Luis Cariaco González y sacó figura al arquero Leandro Castellanos.

En la etapa complementaria Miguel Ángel Borja anotó dos goles más antes de que Santa Fe reaccionara y lograra el descuento con Jeisson Palacios.

Ante la justa expulsión de Marlon Piedrahíta, Júnior terminó metido atrás, pero logró controlar la arremetida albirroja.

Durante la semana ambos equipos tendrán compromisos internacionales. El miércoles Júnior visitará a River Plate en Buenos Aires y Santa Fe recibirá a Fluminense, de Brasil.

Para la vuelta los rojiblancos tendrán la baja de Marlon Piedrahíta y están a la espera de la recuperación de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, con molestias físicas. Santa Fe, que confía en la remontada, podrá contar con Sherman Cárdenas.

Tolima repitió la dosis contra Cali

Cali volvió a flaquear y Tolima volvió a aprovechar. La historia parece ser la misma que la de hace unas semanas en Copa Sudamericana. Así como en el torneo internacional, los pijaos aprovecharon su localía y vencieron 3-0 a los azucareros. En la vuelta, en aquel entonces, ambos equipos igualaron sin goles. Dependerá de los dirigidos por Alfredo Arias cambiar el relato y lograr la semifinal.

Andrey Estupiñán, Ómar Albornoz y Jaminton Campaz fueron los autores de los goles de Tolima, que no se está reservando nada en esfuerzos y fútbol, pues los pijaos jugaron y perdieron entre semana por Copa Sudamericana con Bragantino, en Brasil.

La próxima semana Tolima recibirá a Talleres, y el sábado visitará a Cali para definir uno de los clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay. El ganador de esta llave jugará contra el vencedor entre Equidad y Nacional.

Equidad y Nacional, la otra llave abierta

Equidad y Nacional eran los encargados de cerrar los partidos de ida por los cuartos de final de la Liga BetPplay. Los aseguradores se mantuvieron fiel a su estilo y se llevaron los tres puntos. Los verdolagas no supieron vulnerar la defensa rival pese a la posesión del balón que fue más constante para los visitantes.

Un partido pausado y con mucha fricción. Hansel Zapata se destacó en el juego ofensivo de Equidad. No solo fueron sus desbordes por el sector derecho, sino su constante presencia en el área defendida por Aldair Quintana, que resultó ser efectiva en el 66′, minuto en el que el volante abrió el marcador.

Equidad ganó con lo justo y ganó con el estilo con el que se siente más cómodo, con el resultado a su favor y con un esquema táctico cerrado que dificulta a los rivales. La vuelta será el domingo a las 3:30 p. m., en el Atanasio Girardot.

Entre semana, Nacional enfrentará a Nacional de Uruguay por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores; Equidad recibirá a Aragua por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.