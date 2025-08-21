No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Millonarios los dueños, pobre el equipo

David González dejó de ser el técnico del club embajador, que lleva un punto de 18 posibles en la Liga BetPlay, pero los directivos confían en el proyecto y buscan un reemplazo que “pueda llegar rápido”. Los jugadores pidieron perdón a la afición y dicen estar avergonzados por su rendimiento.

Luis Guillermo Ordoñez
21 de agosto de 2025 - 11:10 p. m.
Los hinchas de Millonarios protestaron lanzando zapatos a la cancha de El Campín en el partido contra Unión Magdalena. / Andrea Ariza - AFP
Foto: Andrea Ariza - AFP

El 19 de junio Millonarios pasó de la gloria al infierno. Ante 35 mil personas en el estadio El Campín, tenía todo a favor para avanzar a una nueva final de la Liga BetPlay, pero en apenas 10 minutos, el Santa Fe de Jorge Bava, con goles de Hugo Rodallega y Ewil Murillo, acabó con esa ilusión. Le ganó, lo eliminó de la Liga BetPlay y lo involucró en la peor crisis de los últimos años.

Han pasado algo más de dos meses desde ese partido y el club embajador sigue noqueado. Al descontento de la afición por un vergonzoso mercado, con la salida de...

Luis Guillermo Ordoñez

@MemordonezLordonez@elespectador.com

