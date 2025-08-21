Millonarios los dueños, pobre el equipo

Los hinchas de Millonarios protestaron lanzando zapatos a la cancha de El Campín en el partido contra Unión Magdalena. / Andrea Ariza - AFP Foto: Andrea Ariza - AFP

El 19 de junio Millonarios pasó de la gloria al infierno. Ante 35 mil personas en el estadio El Campín, tenía todo a favor para avanzar a una nueva final de la Liga BetPlay, pero en apenas 10 minutos, el Santa Fe de Jorge Bava, con goles de Hugo Rodallega y Ewil Murillo, acabó con esa ilusión. Le ganó, lo eliminó de la Liga BetPlay y lo involucró en la peor crisis de los últimos años.

Han pasado algo más de dos meses desde ese partido y el club embajador sigue noqueado. Al descontento de la afición por un vergonzoso mercado, con la salida de...