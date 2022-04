Liga BetPlay: Nacional empató sin goles frente al Once Caldas

En una tarde-noche lluviosa, Nacional y Once Caldas empataron 0-0 en el estadio Atanasio Girardot. Foto: Dimayor

Atlético Nacional y Once Caldas empataron sin goles, en partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano, en la que los antioqueños son líderes con 34 puntos y los manizaleños sextos, con 25 unidades.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

Fue un juego muy táctico, en el que los dirigidos por el técnico Diego Corredor supieron neutralizar la poderosa delantera verdolaga. Pocas veces los artilleros locales, encabezados por Jefferson Duque, Dorlan Pabón, Andrés Andrade y Giovanni Moreno, generaron verdadero peligro en predios del arquero Gerardo Ortiz.

Tras jugarse un gran partido entre @nacionaloficial vs @oncecaldas , te mostramos las mejores imágenes que dejó el duelo por la #LigaBetPlayDIMAYOR I - 2022

Resultado: #AtléticoNacional0️⃣🆚0️⃣ #OnceCaldasDAF pic.twitter.com/ag5EwZcwsP — DIMAYOR (@Dimayor) April 24, 2022

Líder sólido del torneo, Nacional quería una victoria para seguir celebrando los 75 años de su fundación. De hecho, el viernes en la noche lo hizo con un acto al que asistieron ídolos históricos del club. Pero Once Caldas, que no se podía dar el lujo de perder para mantenerse entre los ocho, hizo un buen trabajo y se llevó un punto muy merecido.

Video: Los goles de Zapata y Muriel en Italia

La jornada 17 de la Liga BetPlay comenzó el sábado temprano con la victoria 3-2 del Independiente Medellín en casa del Atlético Bucaramanga. Precisamente el ‘Poderoso’ de la montaña será el próximo rival de Nacional, en el clásico antioqueño. Once Caldas recibirá al Deportivo Cali.

Video: Así ganó Martha Bayona en el Copa de las Naciones de ciclismo de pista

La fecha se complementa este domingo con los duelos Envigado vs. Pereira, Cali vs. Águilas, Jaguares vs. América, Millonarios vs. Santa Fe y Alianza vs. Tolima. El lunes Cortuluá recibe a Equidad y el martes Patriotas visita al Pasto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador