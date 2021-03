Once Caldas y América empataron en el compromiso perteneciente a la fecha 13 de la Liga BetPlay. Así va el torneo.

Un partido con intensidad en una cancha “rompepiernas”. Si bien en la segunda parte no se jugó con la misma velocidad que en el primer tiempo, en los 90 minutos de juego tanto América como Once Caldas propusieron y lograron varias jugadas de riesgo. Finalmente, el compromiso quedó empatado con dos arqueros que fueron figuras.

Era un partido de dos equipos necesitados. América quería meterse a los ocho, y Once Caldas salir de la parte baja de la tabla. El empate los perjudicaba y ambos lo sabían, sin embargo, por ese mismo afán de llevarse los tres puntos el juego fue de ida y vuelta, pero al final ninguno pudo sacarse diferencias en el marcador.

Puede leer: Santos Borré y un póker de goles en la victoria de River Plate sobre Godoy Cruz

América anotó primero. Un gol casi que de camerino de Steven Lucumí complicaba las cosas para el cuadro local e ilusionaba al bicampeón de entrar al grupo de los ocho. No obstante, Yoiver González empató el compromiso en el minuto 25 con un gol de cabeza producto de un tiro de esquina cobrado por Harrison Otálvaro.

En la primera parte América fue superior. Dos atajadas de Gerardo Ortíz a Rafael Carrascal y Adrián Ramos lo hicieron figura del partido. Por él, el Once Caldas no se fue perdiendo en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo la intensidad bajó, pero eso no impidió que el blanco-blanco no insistiera, y aunque nunca tuvo la posesión de la pelota, estuvo a punto de irse arriba con un disparo de Robert Mejía casi que desde la mitad de la cancha, pero el balón dio en el palo. Joel Graterol, guardameta escarlata, se encargó de tener el protagonismo que Ortíz tuvo en la primera mitad.

Pese a que el empate no es malo para América, por el contexto resulta ser poco para lo que necesita el bicampeón. Con el resultado, los escarlatas se quedan en la casilla 10 con 19 unidades, mientras que Once Caldas queda en el puesto 16 con nueve unidades.

Le puede interesar: Santa Fe se llevó una dura derrota ante Envigado

En la próxima fecha, América recibirá a Medellín en el Pascual Guerrero; Once Caldas visitará a Santa Fe en El Campín.

Resultados de la fecha 13

Jaguares 0 - Águilas Doradas 2.

Envigado 2 - Santa Fe 1.

Júnior 3 - Pereira 0.

Once Caldas 1 - América 1.

Le recomendamos: Congresistas contemplan incluir la Primera C en proyecto de ley del deporte que presentó el Gobierno

Próximos partidos

Domingo 21 de marzo

Medellín vs. Pasto (3:30 p. m.)

Cali vs. Tolima (5:40 p. m.)

Millonarios vs. Nacional (8:00 p. m.)

Lunes 22 de marzo

Patriotas vs. Equidad (6:05 p. m.)

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga (8:10 p. m.).