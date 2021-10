Liga BetPlay: Pereira acabó con el invicto del líder Nacional

Espectacular resultó el duelo de este sábado entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda, al que acudieron algo más de 30 mil espectadores. Fue un partidazo, por la fecha 12 de la Liga BetPlay, en la que Pereira se metió entre los ocho gracias a su agónica victoria 3-2. Nacional conservó el liderato del torneo, aunque perdió el invicto de 11 jornadas, en las que llevaba nueve triunfos y dos empates.

Nacional se puso en ventaja apenas comenzando la segunda parte, por intermedio de Jefferson Duque, quien cabeceó un centro preciso de Andrés Andrade. Pero la reacción del los locales no se hizo esperar. Luego de una acción de gol anulada por fuera de lugar, Wilfrido de la Rosa marcó doblete para darle vuelta al marcador.

En ambos goles tuvo la complicidad del defensa Geisson Perea. En el primero intentó rechazar un balón que quedó suelto en el área chica con tan mala suerte de que rebotó en el delantero matecaña. Y en el segundo se quedó corto al devolverle una pelota al arquero Kevin Mier y se la dejó servida a De la Rosa, quien aprovechó y puso el 2-1.

Pero Nacional no se entregó y se fue en busca del empate. Lo consiguió gracias a Danovis Banguero, de golpe de cabeza, tras un tiro de esquina. Parecía que el duelo terminaría igualado, pero Alejandro Piedrahíta, a los 93 minutos, venció a Mier con un potente remate desde el borde del área, que desató la euforia entre la afición local.

El cuadro verdolaga se quedó en 29 puntos, pero sigue sólido en el liderato del torneo. El risaraldense llegó a 18 unidades y se metió parcialmente entre los ocho. En la próxima fecha Nacional visita al Atlético Huila y Pereira juega el clásico frente al Quindío, en Armenia.

La jornada comenzó el jueves con el triunfo 1-0 del Once Caldas en Pasto, con gol de Marcelino Carreazo. El viernes Tolima y Santa Fe empataron 0-0 en Ibagué, mientras que el Júnior le ganó 1-0 a Patriotas, con anotación de Larry Vásquez. Equidad, con tanto de Diego Valdés, venció 1-0 al Quindío, mientras que el Deportivo Cali logró una importante victoria en Envigado. El arquero azucarero, Guillermo De Amores, metió la pelota en su propio arco, pero después Kevin Velasco y José Caldera le dieron vuelta al marcador.

La fecha 12 termina este domingo con los partidos Millonarios vs. Águilas Doradas (4:00 p.m.), Medellín vs. Bucaramanga (6:05 p.m.) y Alianza Petrolera vs. Jaguares (8:10 p.m.).

