Liga BetPlay: Tolima derrotó a Equidad y se mantuvo líder del grupo B

Cierre de la jornada dominical y de la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Tolima y Equidad, que se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro, se veían las caras para definir el liderato del grupo B.

Partido cerrado, con pocas oportunidades de lado y lado. La primera parte evidenció la falta de emociones y la falta de ideas de Tolima y Equidad para abrir el marcador. Los pijaos intentaron sorprender en los primeros minutos, pero no hallaron los espacios ideales para generar peligro en el arco rival.

Equidad también quiso intentar por algunos momentos, pero los acercamientos al arco tolimense fueron infructuosos y el primer tiempo se terminó sin goles y pocas emociones en el Murillo Toro.

Bastó solo una emoción en el segundo tiempo para definir el marcador. Tolima sabía que necesitaba sumar de a tres en condición de local para no complicarse en los partidos de vuelta de los cuadrangulares. Y fue al minuto 76 que Jeison Lucumí logró anotar y darle la victoria al conjunto pijao.

Tolima, con esta victoria, llegó a siete puntos y queda líder solitario del grupo B, pues le sigue Medellín, que empató con Envigado y sumó cinco unidades; Equidad se quedó con tres y el conjunto naranja apenas con una unidad.

En el grupo A, cuyos equipos jugaron el sábado, Nacional asumió el liderato por su victoria frente a Bucaramanga y por la derrota de Millonarios en la visita a Júnior.

La cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay se jugará el miércoles 8, con los partidos del grupo A entre Millonarios y Júnior, y Bucaramanga vs. Nacional; y el domingo 9 de junio con los compromisos Equidad vs. Tolima y Medellín vs. Envigado.

